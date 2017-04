Varga elmagyarázta, miért lehet mától olcsóbban tankolni a kutakon

Miután szombat reggeltől csökken az üzemanyagok jövedéki adója, a benzinért 6,35 forinttal, a gázolajért pedig 12,7 forinttal kell kevesebbet fizetni, ha a forgalmazók az adócsökkentés révén megspórolt teljes összeget átengedik az autósoknak.A Brent olaj átlagára 2017. január 1. és március 15. között 50 dollár fölött volt (55,105 dollár volt), ezért a törvény értelmében csökkent az üzemanyagok jövedéki adótartalma.Annak köszönhetően, hogy figyelembe veszik a kőolajár változását, az októberi adónöveléssel együtt is Magyarország szedte be az egyik legalacsonyabb jövedéki adót a térségben. Az uniós tagországok közül kevesebbet csak Lengyelországban és Bulgáriában számított fel az állam az üzemanyagokra. Benzin esetében a különbség október 1-jétől is kétszámjegyű volt a többi régiós ország és Magyarország között.A miniszter elmondta, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) előzetes becslése, és az eddig rendelkezésére álló adatok alapján a jövedéki adómérték és a forgalomváltozás együttes hatásaként októbertől 20,6 milliárd forinttal emelkedtek a kalkulált üzemanyag jövedékiadó-bevételek. A pontos összeg meghatározásához még meg kell várni például a vállalkozók adó-visszaigénylési adatait.