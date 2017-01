Csak 434 új elektromos töltőpont épül állami támogatásból

Összesen hetvenhárom önkormányzaat jelentkezett az e-töltők telepítésére kiírt pályázatra december 31-i határidőig.

A helyhatóságok összesen 209 töltő telepítéséhez kérték a támogatást, ezekre egy időben 434 autót lehet csatlakoztatni.

Az érdeklődés jóval szerényebb volt a tárca által reméltnél, ugyanis a 434 töltőpont kevesebb mint a fele annak az ezernek, amennyire az NGM (a múlt évi tájékoztatása szerint) számított, és amennyire el is különítette a szükséges 1,2 milliárd forintot.

Főleg a nagyvárosi, városi önkormányzatok jelentkeztek, amelyek a berendezéseket saját parkolóikban, illetve a település központi részén helyeznék el.

Gyakorlatilag minden pályázó nyertesnek tekinthető, legfeljebb adatpótlást kéret be tőlük a tárca.

Most azt is megtudhatjuk, hogy hányan pályáztak, ugyanis a Világgazdaság kikérte az adatokat, amelyből kiderül, hogy pontosan hányan igényelték december 31-ig a támogatást:A Világgazdaság értesüléseiből továbbá az is kiderült, hogy minisztérium újabb pályázat kiírására készül, és később állami beruházásban is létesülnek töltőhelyek az országos lefedettség mielőbbi elérése érdekében, főleg az autópályák mentén. Az azonban még nem dőlt el, hogy a beruházó az NGM vagy az NFM lesz-e. Az NGM annak a lehetőségeit is vizsgálja, hogy miként ösztönözhetők a nagy parkolókkal rendelkező kereskedelmi egységek arra, hogy mielőbb kialakítsák azokat a töltőhelyeket, amelyekre adott ütemezésben egyébként törvény is kötelezi őket.