Csak semmi pánik, tovább szárnyalhat a Bitcoin

Egyre nagyobb a felhajtás a kriptopénzek körül

A Goldman Sachs újabb, optimistább célárat adott a Bitcoin árfolyamára

Hatalmas a felhajtás az utóbbi évek egyik legnagyobb sztorija, a Bitcoin mögött, mely árfolyama csak az idén 1000 dollárról 2600 dollár fölé, tehát több mint 160 százalékot emelkedett. Természetesen az utóbbi hónapokban az intézményi befektetők is elkezdtek foglalkozni a szuperpénzzel, néhány hete a világ egyik legnívósabb befektetési bankja, a Goldman Sachs is elkezdte követni a Bittcoin árfolyamát, sőt célárakat is ad ki rá, miután az ügyfelek felől is sokat nőtt az igény a kriptodevizák iránt.A befektetési bank technológia szektorra foglalkozó vezetője, Sheba Jafari technikai elemzést csinált a kriptodevizára, ami alapján az alábbi információk derültek ki:Az Elliott-hullámok alapján történő piaci elemzés szerint közel lehet a Bitcoin árfolyam 4. hullámú (IV) korrekcióját láthatjuk továbbra is, ami a minimum a 3. hullám 23,6%-os Fibonacci korrekciós szintjéig jöhetne le 2330 dollárnál, ugyanakkor 1857 dollárnál lejjebb nem (ez 25 százalékos esésnek felelne meg). Ezen forgatókönyv alapján a Bitcoin tulajdonosoknak nincs okuk az aggodalomra, ugyanis Jabari szerint ha újra kitör a vételi őrület, akkor az 5. hullám (V) új csúcsra repítheti a kriptopénz árfolyamát.A jelenlegi szinteket nézve a Bitcoin egyik lehetséges célára 3212 dollár (ez az az 1. hullám (I) méretéből adódhat), míg maximum 3915 dollárig is emelkedhet a szuperpénz árfolyama (amennyiben az 5. hullám 1,618-szor olyan hosszú lesz, mint az első hullám).