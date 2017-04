Cseh és szlovák cégek is részt vehetnek Paks 2-ben

Újabb bizottsági igen a miniszterjelöltnek Az Országgyűlés gazdasági bizottsága után a fenntartható fejlődés bizottsága is támogatta a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterjelölt kinevezését. A testület szerdai budapesti ülésén Süli Jánost hét igen, egy nem szavazattal és egy tartózkodás mellett alkalmasnak találta a posztra. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a bizottság ülésén elmondta: a kormányzat részéről lezárult a beruházás előkészítése, miután március 6-án a szükséges brüsszeli jóváhagyás megérkezett. A megvalósításhoz a miniszterelnök önálló miniszteri struktúrát kíván kialakítani, a végrehajtó hatalom így közvetlen ellenőrzést biztosít a törvényhozás számára, a miniszteri felelősség elve érvényesül a parlamentben - mutatott rá. Lázár János hangsúlyozta: Süli Jánost a fideszes jelölttel szemben választották magas arányban polgármesternek Pakson, közmegbecsülésnek örvend, korábban pedig az atomerőműben dolgozott, ahol hazai és nemzetközi elismertséget szerzett. A miniszterelnök szakemberre, és nem politikusra szerette volna bízni az atomerőmű megépítését - emelte ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Orbán Viktor miniszterelnök múlt hétfőn jelentette be a parlamentben, hogy tárca nélküli minisztert nevez ki a paksi atomerőmű-beruházás irányítására, illetve az azzal kapcsolatos feladatok koordinálására.

A Paks 2 beruházásról kötött magyar-orosz államközi megállapodásban 40 százalék magyarországi beszállítói hányadot rögzítettek. Az orosz fővállalkozó korábban már felmérte a magyar vállalatokat, többször is találkoztak a lehetséges beszállítók képviselőivel, konferenciákat tartottak, ahol kellő részletességgel elmondták, milyen szabályoknak, szabványoknak kell megfelelniük a beszállítóknak. A paksi beruházásnál azonban nem csak magyar vállalatok jöhetnek szóba, hiszen a térségben az atomenergetikában tapasztalt vállalatok működnek Csehországban és Szlovákiában is - mondta Kirill Komarov. "Feltétlenül szeretnénk meghívni a tendereljárásra európai cégeket, mindenekelőtt magyar vállalatokat" - fogalmazott.A paksi beruházás államközi szerződésében fix ár szerepel, a projektet a költségkereten belül kell megvalósítani, ezért a cég érdekelt abban, hogy reális piaci verseny alakuljon ki, és a legjobb ajánlatok érkezzenek be - mutatott rá a Roszatom helyettes vezetője. A magyar blokkok bővítéséhez tendereljárást folytatnak le, a kiíráshoz azonban még meg kell határozni pontosan a paramétereket, és ebben kulcsfontosságú a magyar hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal álláspontja. Az Európai Unió március elején zöld jelzést adott a Paks 2 projektnek, amely Magyarországon már megkapta a környezetvédelmi engedélyt, a telephelyengedélyt, de Kirill Komarov szavai szerint még jelentős munka van hátra addig, hogy az atomerőmű-bővítés megkapja az építkezéshez szükséges létesítési engedélyt.A Roszatom 34 országban van jelen, tavaly jelentősen bővítette a megrendelés-állományát, a 2015-ös 110 milliárd dollárról 2016-ban a következő tíz évre szóló rendelésállományak 133 milliárd dollárra emelkedett. A tavalyi év legfontosabb eredményének nevezte a Roszatom helyettes vezetője, hogy elindították a világ első 3+generációs blokkját a novovoronyezsi atomerőműben, a blokk megfelel a fukusimai atomerőmű baleset utáni szigorúbb biztonsági követelménynek, és már kereskedelmi üzemben áramot termel.