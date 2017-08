Csoda vagy ordas átverés az új magyar sikersztori?

1. Brutális méretű kapacitás

A cég azt állítja, hogy évente 1 millió teherautó legyártására alkalmas kapacitást építenek ki, és 120 ezer alkalmazottat vonnak be a gyártásba. Hogy ezt a két számot perspektívába helyezzük, érdemes megnézni, mekkora most a világ legnagyobb teherautógyára, a Daimler németországi, wörthi üzeme. Az 1963-ban átadott gyárban jelenleg valamivel több mint 100 ezer járművet gyártanak évente, ha felpörgetik a termelést, akkor naponta akár 470 teherautó is legurulhat a gyártósorokról, a wörthi üzemben három műszakban közel 12 ezer alkalmazottat foglalkoztatnak. Vagyis a magyar cég nem kevesebbet állít, mint hogy akár tízszer annyi járművet gyártanának évente, mint amennyi a világ legnagyobb teherautógyárában készül, és tízszer annyi alkalmazottat is foglalkoztatnának, mint amennyien a wörthi üzemben dolgoznak.

2. Ilyen sok pénzből 10 kecskeméti Mercedes-gyár épülhetne

3. Ennyi kamiont biztos nem fog felszívni a magyar piac

4. Durva hangja van az elektromotornak

5. Ilyen erős kamion a világon nincs

6. Technológiai csoda készül Magyarországon

De nem csak a világ legnagyobb teherautógyára a Daimleré, a német cég a világ legnagyobb teherautógyártója is, az elmúlt években jellemzően 400-500 ezer teherautót gyártottak, és közel 80 ezer alkalmazottat foglalkoztattak világszerte, vagyis az eTruck a tervek szerint a világ legnagyobb teherautógyártója lenne. Le a kalappal!A hírekben megjelent, illetve a cég által bemondott 10 milliárd eurós beruházás annyi, mint 3-4 év teljes külföldi működőtőke beáramlása. Hogy még jobban érzékeltessük az összeg nagyságát, ennyiből 10 olyan Mercedes-gyárat fel lehetne építeni, mint amekkora most épül Kecskeméten.A napi 300 nyergesvontató legyártása öt napos munkahéttel számolva is évi 72 ezer kamiont jelent, ami nagyon soknak tűnik, hogyha a gyártó valóban tartani akarja magát ahhoz a kijelentéséhez, hogy elsődleges célpiaca Magyarország lesz, ahol idén az első hét hónapban durván 3 200 nyergesvontatót értékesítettek.Az eTruck által közzétett "spy videon" a járműnek, amely a hírek szerint gyártásérett, nagyon érdekes hangja van, mi az elektromos hajtás terén a zajtalan közlekedéshez szoktunk. De az is lehet, hogy a felvétel ideje alatt ment egy aggregátor a telepen.A cég elmondása szerint most készülő kamionjuk a legnagyobb forgatónyomatékkal rendelkezik majd a világon. A jelenleg elérhető legerősebb nyerges vontatót a Volvo gyártja (Volvo FH 16 750), amely 3 550 newtonméter forgatónyomatékkal rendelkezik, míg a magyar jármű maximális forgatónyomatéka eléri majd a 7 000 newtonmétert. Azt tudjuk, hogy az elektromos járműveknek hatalmas a forgatónyomatéka, de ez az érték érzésre még így is soknak tűnik.A jármű akkumulátorának a mérete nincs megadva, de a cég azt elárulja, hogy durván 3 óra alatt lehet feltölteni teljesen, amellyel 1 200 kilométeres hatótáv tehető meg. Jelenleg a legerősebb töltőberendezéssel a Tesla rendelkezik a világon, a Superchargerek 145 kW-osak most már, ha egy ilyen berendezéssel tartana 3 óráig feltölteni az akkumulátort, akkor nagyjából 435 kWh-s lenne az energiafelvételének a nagysága. Ez viszont azért tűnik soknak, mert a kamion ára viszont csupán 160 ezer euró (durván 48,5 millió forint). Összehasonlításképpen egy csúcskategóriás Tesla Model S P100D kerül durván ennyibe, ott viszont csak egy 100 kWh-s akkumulátor szállítja magával az energiát az útra. Az akkumulátor mérete pedig azért kulcskérdés, mert már lassan mindenki tudja, hogy ez az elektromos hajtáslánc és egyben az elektromos járművek legdrágább része. Persze lehet arról szó, hogy egy sokkal kisebb, gazdaságosabb akkumulátort használnak majd az eTrucknál a kamionokban, de ez azt jelentené, hogy komoly technológiai ugrással állunk szemben.A honlap szerint egy kilométer megtételének teljes üzemanyag-költsége mindössze körülbelül 0,5 euró, vagyis az 1200 kilométert megtételét lehetővé tevő teljes töltés körülbelül 600 euróba, átszámítva közel 200 ezer forintba kerülhet hozzávetőleg 45 forint/kWh-s tarifát feltételezve. Visszafelé számolva ebből az adatból, mindez körülbelül 4000-4400 kWh-s energiafogyasztást/energialeadást jelentene a teljes hatótávolságra. Ez a durván 330-370 kilowattórás fogyasztást jelent 100 kilométerenként, és ha azt is feltételezzük, hogy ennek megtételéhez körülbelül 1 órára lenne szüksége a járműnek, akkor nagyjából 330-370 kW akkumulátor-teljesítmény adódik, egy hangsúlyozottan megközelítő becslésekkel dolgozó kalkuláció alapján.A honlap komolyságát azonban erősen megkérdőjelezi, hogy ugyanazon az oldalon csak pár sorral lejjebb már 100 kilométerenként 4 eurós fogyasztási költséget tüntet fel, ami természetesen egyáltalán nincs összhangban a 0,5 euró/kilométeres adattal, ráadásul előbbi adat a honlap szerint 40 tonnás összsúly mellett értendő.

7. Egyedülálló jótállás

8. A Mercedes lehet, hogy megharagszik majd a névválasztásért





9. König "Bank"

A projektet és anyagi forrásait Benke Gábor szerint a König Bank kezeli majd, ugyanakkor tudomásunk szerint ez a társaság már nem ezen a néven fut, hanem a szintén megemlített König Investments Zrt. néven.



A König Bank ugyanis megtévesztő neve ellenére sosem volt bank, nem rendelkezik és nem rendelkezett alapításakor sem az MNB-től kapott működési engedéllyel.



Tavaly augusztusban az MNB közleményben tudatta: a König Bank magát Közép-Európa legnagyobb privátbankjaként hirdette úgy, hogy még csak engedélye sem volt pénzügyi szolgáltatást végezni.



A jegybank az illetékes cégbíróságnál már korábban törvényességi felügyeleti eljárást is kezdeményezett, mivel a König Bank cégbírósági bejegyzése úgy történt meg, hogy annak alapítását az MNB előzetesen nem engedélyezte. A König Bankként bejegyzett cég tulajdonosa Benke Jánosné, honlapja pedig így néz ki. Menüpontot egy darabot sem találunk rajta.



A König Bank jegybanki engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet nem folytathat, ezért érdekes az a félmondat, hogy ennek a cégnek lesz a feladata az eTruck Motors Zrt. "anyagi forrásainak a kezelése" és az "egész projekt felügyelete".



A Könignek nem ez az egyetlen érdekes húzása: a HVG cikke szerint tavasszal a König leánycégeként bejegyezték ötmilliós alaptőkével a Kosher Energy Drink Zrt.-t, amely a neve alapján a zsidó vallási előírásoknak megfelelő energiaitalt gyárt majd.



A cég - amelynek egyedüli részvényese a szigetbecsei Benke Jánosné - tavaly papíron 33 milliárd forintra emelte az alaptőkéjét. A pénzt azonban nem tette be, csak ígéretet tett, hogy 2019 májusáig befizeti a majdnem 33 milliárdnyi tőkeemelést. Az Opten cégadatbázis alapján Benke Jánosné érdekelt még az Uber Trans Zrt., az eTruck Motor Zrt., a Király Arany és Gyémánt Zálogház Kft.és a Központi Cukor Nonprofit Kft. cégekben is.

10. Kínai tulajdonos

Benke Gábor szerint az eTruckban kisebbségi tulajdonosok 2 százalékban kínai befektetők, ugyanakkor ennek egyelőre nem találtuk jelét az Opten adatbázisában: az eTruck tulajdonosa Benke Jánosné, illetve a Benke Jánosné érdekeltségébe tartozó König Investments Zrt (korábbi nevén König Bank).

11. Közösségi média

A cég - sok helyen borzasztó angolsággal megírt - honlapján feltüntetett közösségi média linkek alapján sem lehet komolyan venni a céget, a LinedIn-profil nem működik, a Facebook-profil egy utánfutó- és trailer-gyártó (?) oldalára visz fel, a Twitter-linken egy szabadúszó újságíró oldala jön be, akinek a honlapja egy nem létező ausztrál oldalra visz fel, az Insta-fiókon pedig nincsenek bejegyzések. Erre csak egy dolgot tudunk mondani: Profi!







Az eTruck honlapján kitér arra is, hogy 5 év teljes körű garanciát vállalna járműveire, miközben a piacon a most elérhető legjobb ajánlat 3 év. Az iparágban dolgozó forrásaink szerint ez az 5 éves garancia különösen a jármű árához képest tűnik túlságosan is gálánsnak.Pár embernek ismerős lehet az e-Truck kifejezés, ugyanis a Daimler 2016. július 27-én bemutatta tisztán elektromos meghajtású kamionját, amelyet e-Truck fantázianévvel illetek. A hazai eTruck Motor Zrt.-t viszont csak tavaly decemberben alapították. A név ugyan nem teljesen egyezik, hiszen ott van egy kötőjel, de nem lennénk meglepődve, hogyha a névválasztást a Mercedes mégsem hagyná szó nélkül.