Csődbe menekülhet az atomerőmű építő

A finanszírozás ügye előkészítő szakaszban van, a Westinghouse jelenleg a speciális, a csődvédelmet kért tárasagok számára elérhető lehetőségeket vizsgálja. Amennyiben a Westinghouse csődvédelmet is kér, a rendkívüli finanszírozási megoldással tovább fizetheti alkalmazottait és befejezheti a Georgia és Dél-Karolina államokban folyamatban lévő négy atomerőmű-építkezést. Amennyiben megépülnek, úgy több mint három évtizede ezek lehetnek az első, az USA-ban megépített atomerőművek.A társaság tehát még nem jelentette csődöt, noha az erről szóló pletykák már hosszabb ideje keringenek az iparágban. A Toshiba 2006-ban kötelezte el magát az atomenergia mellett, amikor 5,4 milliárd dollárért megvásárolta az amerikai Westinghouse nukleáris technológiai vállalatot. 2016 márciusában a Toshiba a nukleáris energia üzletágat még jelentős növekedési drivernek tartotta, és azzal számolt, hogy 2018-ban teljes árbevételének csaknem ötödét ezen a területen éri majd el. A legutóbbi üzleti évben a társaság árbevételének 13 százalékát realizálta nukleáris energia üzletágában.A tokiói székhelyű vállalat még tavaly decemberben jelentette be, hogy a Westinghouse-nál hatalmas, több milliárd dollár nagyságú leírásra is kényszerülhet egy akvizíció nyomán. Azóta kiderült, mintegy 6,3 milliárd dolláros leírásokról van szó, amelyek nagyrészt két, az Egyesült Államokban épülő nukleáris erőmű költségtúllépéseihez kapcsolódnak. A társaság azt is közölte, hogy felülvizsgálja a nukleáris erőmű üzletága Japánon kívüli kilátásait. A Toshiba már korábban bejelentette, hogy több megoldást is fontolgat, ezek egyike a Westinghouse értékesítése is lehet.A nukleáris energia megítélése az Egyesült Államokban az 1970-es évek vége, egész pontosan 1979. március 28-tól egyértelműen negatív, amikor is a pannsylvaniai Three Mile Island atomerőmű az USA legsúlyosabb nulleáris balesetét szenvedte el. Az iparág a Toshiba Westinghouse-akvizíciója idején abban bízott, hogy a felváráslás az atomenergia amerikai reneszánszának kezdetét jelöli, azonban az azóta történtek lehűtötték a várakozásokat. A folyamatban lévő projektek - más fejlesztőkhöz hasonlóan a Westinghouse-nál is jelentős késésbe kerültek, a költségek pedig megugrottak.