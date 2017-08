Csokoládégyár épül Hatvanban

Azért jöttünk ide, hogy a Ghraoui márka újjászületésével Magyarország felkerüljön a luxuscsokoládé-ipar térképére

4-5 közép-európai főváros vizsgáltak meg alaposan, amikor helyszínt kerestek a gyárhoz. Magyarország mellett több érv is szólt: Rania Ghraoui férjével, Bassam S. Ghraoui-val együtt szír-magyar kettős állampolgár, Damaszkusz után Budapest a második otthonuk. Ez párosul a vonzó befektetési lehetőséggel, amely a kedvező pénzügyi és adózási feltételeknek tudható be. Emellett az elhelyezkedés és az időjárás is Budapest mellett szólt.- jelentette ki az interjúban. A Hatvanban felépíteni tervezett gyárban 12 ezer négyzetméteren hoznak létre 540 új munkahelyet, de már most azt látják, hogy öt-hat éven belül akár meg is duplázhatják ezt a létszámot.Azt is elárulta, hogy a sikeres próbaüzemet követően Csepelen kezdték meg az átmeneti gyártást, innen látják el leendő üzleteiket.A tervek szerint a Magyarországon gyártandó évi 1000 tonnányi prémiumcsokoládé 95 százalékát, mintegy 200 millió euró értékben exportra szánják a tulajdonosok. Az Andrássy úti butik szeptemberben nyit, ezt követően november végén nyílik üzlet Párizsban, majd Berlinben.