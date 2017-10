Csúnyán elbukott az iPhone 8?

Három okostelefont mutatott be az Apple idén szeptemberben a "szokásos" frissítési körben. Az iPhone 8 és 8 Plus alig különbözik a tavalyi modelltől, a nagyobb változásokat a készülék tizedik évfordulójára megalkotott iPhone X-be tették, ami egy hónappal később, csak november elejétől lehet megvásárolni.Minden jel arra utal, hogy gyenge az iPhone 8 iránti érdeklődés, ami érthető, hiszen nincs nagy különbség a tavalyi modellhez képest, így valószínűleg ha valaki új iPhone-t akar venni, akkor megvárja az iPhone X-et. Emiatt sokan arra számítanak, hogy az iPhone X megjelenésekor felrobbannak az eladások, de elemzők szerint a magas ár visszatarthatja a vásárlástól az embereket. Az iPhone X minden idők legdrágább iPhone-ja, 999 dollárról indul.Az amerikai és a kanadai mobilszolgáltatók is panaszkodnak a gyenge keresletre, az Apple pedig szokásától eltérően nem publikált első hétvégi értékesítési adatokat. A Verizon Communications pénzügyi igazgatója elmondta, hogy a harmadik negyedéves iPhone-eladások elmaradtak a tavalyi évhez képest, de várakozásai szerint újabb lendületet vehetnek, amikor az iPhone X a boltokba kerül. Az AT&T szerint az időszakban 900 ezerrel estek az eladások az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A beszállítók felől érkező hírek sem túl bíztatók, tajvani értesülések szerint visszavágták az iPhone 8 gyártását.Azt, hogy az iPhone 8 mennyire dobta meg az eladásokat, az Apple negyedéves gyorsjelentéséből derülhet ki, amit november 2-án publikál a cég.