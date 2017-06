Dél-Korea is nemet mond az atomerőművekre

Véget fogunk vetni a nukleáris energiára fókuszáló villamos energia fejlesztési tervünknek, és egy nukleáris energia mentes korszakot kezdünk. Visszavonjuk az új atomerőművek építésére vonatkozó terveinket, és nem hosszabbítjuk meg a működő atomerőművek üzemidejét sem

Mun emellett a megújuló energiaforrások és az LNG (cseppfolyósított földgáz) szektor támogatását is ígérte, a "tiszta és biztonságos" energiaforrások arányának emelése keretében. A kormányzat a megújuló energiaforrások részarányát a villamos energia termelésben 20 százalékra emelné 2030-ig.

Munközponti elemét képezte azon ígérete, miszerint megválasztása esetén jelentősenaz ország villamos energia szektorának hagyományos, azonban május eleji megválasztása óta nem beszélt ezirányú terveiről.- fogalmazott Mun az ország legidősebb nukleáris reaktorának leállítása apropóján.A Szöultól 300 kilométerre délkeletre, Busanben található Kori No.1 nukleáris reaktort vasárnap éjjel állították le végleg, miután az erőmű elérte eredetileg is tervezett 40 éves élettartamát.Kampánya alatt Mun a- így a részben már megvalósult Shin Kori No.5 és Kori No.6 építésére vonatkozó hatályos tervígérte. Mun szerint hamarosan konszenzust ér el a Shin Kori No.5 és Shin Kori No.6 számú reaktorok ügyében, miután teljesen áttekintette a kapcsolódó építési, biztonsági és a potenciális kompenzációs költségeket. Az elnök azt is bejelentette, a kormány törekszik az ország második legöregebb nukleáris reaktora, a Wolsong No.1 leállítására, "amilyen hamar csak lehetséges" az ország villamos energia ellátási körülményeinek függvényében.Dél-Koreaüzemeltet, amelyek összességében a rendkívül fejlett feldolgozóiparral rendelkező ország hatalmas áramigényének körülbelülbiztosítják. A nukleáris energiaa dél-koreai közvéleményben 2010-ben, amikor bizonyos alkatrészekről kiderült, hogyigyekezték meggyorsítani beépítésüket; az energiaforrás elfogadottságának hanyatlásához a 2011-es fukusimai baleset is hozzájárult.