Drágulhatnak a napelemek az Európai Bizottság terve miatt

Az Európai Bizottság javaslata egy új, úgynevezett minimum importárat (MIP) vezetne be a fotovoltaikus napelem-cellákra és panelekre, a tervet azonban a tagállamok kereskedelmi szakértőinek többsége szintén ellenzi - ahogyan az egy múlt heti bizottsági ülésen kiderült.A SolarPower Europe iparági szervezet szerint a javaslatnak nincs támogatottsága az ágazatban. A MIP becsléseik szerint mintegy 30 százalékkal emelné a napelemek árát napjaink piaci árszintje fölé. A minimális importár szerintük nem csupán az európai napenergia iparban tevékenykedő társaságoknak fog fájni, de a fogyasztói költségeket is emelik - egyéni, kormányzati és európai közösségi szinten is.- fogalmazott James Watson, a SolarPower Europe vezérigazgatója.A The Guardian bizottsági forrásra hivatkozva azt írta, a tervek szerint később fokozatosan mérséklik a tarifákat, a világpiaci árakhoz közelítve azokat. Közben azonban a piaci árak csökkennek, a SolarPower Europe szerint pedig a lépés bevezetése egy háztartási kiserőmű telepítése esetén is körülbelül 500 euróval emelné a költségeket. Mindez - a MIP későbbi, fokozatos leépítésére tett ígérettel együtt - számos beruházást tervezőt kivárásra késztethet.A német SolarWorld szerint az Európai Bizottság tervei nagy pofont jelentenek a feldolgozóiparnak. A társaság sokkolónak nevezte a meghatározott minimum árszintet, és közölte, amellett, hogy megítélése szerint a dömpingellenes szabályozással sincs összhangban, a tervezet ráadásul jogszerűtlen is megítélése szerint. A napenergia felhasználásának terjedését az is lassíthatja, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke 99 százalékos eséllyel ugyancsak importtarifákat vet ki a kínai napelemekre még január előtt.Az EU először 2013-ban vetett ki importtarifákat a fotovoltaikus panelekre, miután a gyanú szerint a kínai termékeket előállítási költségnél alacsonyabb áron hozták kiskereskedelmi forgalomba.