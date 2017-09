Dráma a Volkswagennél: újabb gigantikus költségek a dízelbotrány miatt

Eddig már közel 20 milliárd euróba került a dízelbotrány a Volkswagennek

Ma kiderült, a költségek masszívan tovább emelkednek, most az amerikai dízelautók visszavásárlása és átalakítása miatt

A harmadik negyedévben 2,5 milliárd eurós extra tétel terheli a Volkswagen operatív eredményért, mivel a német autógyártónak további céltartalékot kell megképeznie a dízelbotránnyal kapcsolatban. A dízelbotrányban érintett 2.0 literes TDI motorral szerelt autók visszavásárlása és átalakítása a korábban vártnál magasabb terhet jelent a vállalatnak, ezért van szükség a tartalékok megképzésére. A harmadik negyedéves számokat október 27-én teszi közzé a Volkswagen, abban a gyorsjelentéseben lesz majd látható a most bejelentett teher. A dízelbotrány eddig már közel 20 milliárd euróba került a Volkswagennek. A Volkswagenben 30,8 százalékkal rendelkező Porsche szintén jelezte, hogy az eredményére hatással lesz a harmadik negyedévben elkönyvelésre kerülő extra teher.Az elemzői várakozások alapján a Volkswagen az egy évvel korábbi 3,3 után az idei harmadik negyedévben 4,2 milliárd euró operatív eredményt érhetett el, azonban ha a 2,5 milliárd eurós egyszeri tételt is figyelembe vesszük, akkor már csak 1,7 milliárd euró lehet az üzemi eredmény. Az egész évre az elemzők 16,6 milliárd euró operatív eredménnyel számoltak, a ma bejelentett extra tételt is figyelembe véve 14,1 milliárd euró lehet az üzemi eredmény, ami még mindig jóval magasabb, mint a tavalyi 7,1 milliárd eurós üzemi eredmény.A profit warningok miatt a Volkswagen és a Porsche árfolyama is 3 százalékot esett, a Volkswagen ezzel a leggyengébb komponens a DAX-ban.