Egyre többet és többet költünk lottóra

A bővülés egyik oka, hogy tavaly nem igazán voltak jelentős főnyeremény-halmozódások, idén azonban több rekord is született. A reálkeresetek emelkedése is tükröződik a játékoskedv fokozódásában és a lottójátékok tavaly novemberi alapdíjemelése is segítette a növekedést.A lottójátékok értékesítésén belül a legnagyobb arányt az ötös lottó képviseli, 31 százalékkal.A statisztikák szerint szinte minden játéknál a hónap első felében érezhető a forgalom növekedése, a bérek folyósításának időszakával párhuzamosan. Megfigyelhető, hogy a nyári szabadságolások alatt alacsonyabb az érdeklődés a szerencsejátékok iránt és a főnyeremény összege is nagy hatással van a forgalomra, a több milliárdos összeggel kecsegtető hetekben látványos a bővülés. Általában péntek 13-án is a megszokottnál nagyobb a forgalom.