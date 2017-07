Egyre divatosabb a füstmentes dohányzás

Az eBay kifejezetten negatív hangvételű gyorsjelentést tett közzé tegnap piaczárás után, amiben lassú növekedésről és visszafogott várakozásokról számolt be. Az online piacteret üzemeltető cég piaci részesedése folyamatosan csökken az Amazon miatt, ami az eredményeken is meglátszik: az eBay a második negyedévben 21,5 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami csupán 3 százalékos növekedésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest. A befektetők sem örültek a negyedéves számoknak, az eBay árfolyama 5 százalékot esett piaczárás után az amerikai tőzsdéken.

A francia luxuscikk-gyártó Hermes forgalma nőtt a legutóbbi negyedévben, 1,36 milliárd eurós árbevételt ért el, ami 8,9 százalékos bővülés az előző év azonos időszakához képest. A bővülés leginkább Ázsiának, azon belül is a kínai belső piacnak volt köszönhető, összességében az ázsiai kontinensen 14 százalékkal nőtt a forgalom (Japán nélkül, ahol önmagában három százalékos volt a bővülés). Az amerikai és az európai forgalom is kedvezően alakult, előbbi kilenc százalékkal, utóbbi hét százalékkal bővült. Az árfolyam esett a gyorsjelentést követően, azonban még így is közel 13 százalékot emelkedett idén.

A világ vezető dohánycégének második negyedéves árbevétele 19,3 milliárd dollár lett, ami 1,5 százalékos növekedés az előző év második negyedéves adatához képest. Az üzemi eredmény soron 2,7 milliárd dollár eredményt ért el a vállalat, amely 1,2 százalékos csökkenés az előző év azonos időszakához képest. A vállalat elégedett az elért eredményekkel és 2017 egészére hét százalékos árbevétel növekedést prognosztizálnak. A vállalat IQOS terméke, amely füstmentes dohányzást tesz lehetővé jól teljesít, ami pozitív jövőképre utal. A vállalat közleménye szerint 2,9 millió felnőtt hagyta abba a dohányzást és váltott az alternatív megoldásra. Az árfolyam a tegnapi kereskedésben esett, azonban az egész évet tekintve 31 százalékos pluszban van.

Erős negyedévet zárt a Visa, a társaság árbevétele 4,57 milliárd dollár lett a 4,36 milliárd dolláros várakozással szemben, ez 26 százalékos növekedésnek felel meg az előző év azonos időszakához képest. A kiugró forgalomnövekedés részben az európai piacon tapasztalható fizetési forgalom növekedésnek köszönhető. A profit 2,1 milliárd dollár lett, ami szintén 26 százalékos növekedés az előző év azonos negyedévéhez képest. A Visa egyébként kedden jelentette be, hogy Európára is kiterjesztené partnerségét a PayPal-lal, a két társaság Amerikában és az Ázsiai térségben már együttműködik. A befektetők is optimistán fogadták az eredményeket, az árfolyam tegnap történelmi csúcson is járt, idén eddig 25 százalékot emelkedett.