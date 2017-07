A délelőtti kereskedés második felében már a vezető nyugat-európai tőzsdéken is látunk pluszokat, a DAX és a CAC 40 már 0,1 százalékot emelkedett, a magyar tőzsde bár korrigált, de továbbra is felülteljesítőnek számít a 0,3 százalékos emelkedéssel.

Esik a Waberer's 2017.07.21 09:30

A magyar tőzsde szempontjából sikersztori a Waberer's tőzsdére lépése, azonban a kibocsátónak már kevésbé. A vállalat részvényeinek kibocsátása 5100 forinton történt, azóta érdemi elmozdulásokat nem láttunk, az árfolyam fokozatosan közelíti az 5000 forintot. Az IPO célja egyrészt a lengyel versenytárs a Link felvásárlása volt, amit tegnap piaczárás után be is jelentett a társaság, másrészt a vállalat kockázatitőkés nagytulajdonosa, a Mid Europa Partners részleges exitjére is sor került. A Link felvásárlásának híre már nem okozott meglepetést, így az árfolyam sem reagált erre.

A forrásbevonás abból a szempontból jól sikerült, hogy a vállalat megvásárolta a Linket, azonban a kockázati tőkés nagytulajdonos az akár 8,6 millió darab részvény értékesítése helyett csak 1,8 millió darabot értékesített.