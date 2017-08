Elárulta a világ egyik legsikeresebb befektetője, mit vár most a részvényektől

Az Appaloosa Management vagyonkezelője a CNBC műsorában mondta el azt, hogy az amerikai részvénypiacok rekordszintű emelkedése nem jelenti azt, hogy az amerikai cégek részvényei túl vannak árazva, vagy hogy a piac túl lenne fűtve.A FactSet adatai szerint a dotkom-lufi előtt az S&P 500 vállalatainak P/E rátái 30,12-szeres értéket mutattak, míg most "csak" 18,79-szeres értéket láthatunk.A Schiller P/E rátákat nézve azonban más képet kapunk - ez a mutató azt mondja meg, hogy az elmúlt tízéves bevételeihez képest milyen a vállalatok részvényeinek értékeltsége. A jelenlegi szint 30,15-szörös értéket mutat, ami az 1930-as válság óta nem látott magaslatokat jelent.Tepper a rekordok ellenére úgy gondolja, van még kraft az amerikai részvényekben, hiszen Donald Trump intézkedései elvileg támogatni fogják majd az amerikai vállalatokat és a részvényárfolyamok további emelkedését. A Fed kamatemelése sem fog majd ártani a tőkepiacoknak, hiszen lassan, óvatosan teszik majd ezt és a továbbiakban is viszonylag alacsony marad a kamatkörnyezet, még akkor is, ha egyébként emelkedő pályára kezd el ráállni. Hozzátette: az infláció várhatóan a Fed 2%-os célja alatt marad, mellette a 10 éves kötvényhozamokat 2,26% körül várja, mindez pedig szintén a részvények árfolyam-emelkedését is támogatja majd.A szakember elsősorban azzal szerzett magának hírnevet, hogy miközben javában tombolt a 2009-es válság, úgy kereskedett az omladozó bankok értékpapírjaival, hogy jelentős hozamot szerzett meg a befektetőinek. Tepper persze nem tévedhetetlen, a Snapchaten például jókorát bukott.