Eldőlt: tényleg eltörlik a kötelező kéményellenőrzést

adminisztrációs és időbeli terhet jelentett számukra. A jövőben azonban a tulajdonosok szükség szerint maguk rendelhetik meg az ellenőrzést és a tisztítást egy általuk választott időpontra, így nem függnek a szolgáltató munkavégzési rendjétől.

hogy az önkéntes, megrendelésen alapuló kéményseprő ipari szolgáltatás a biztonsági szint radikális csökkenését jelent, és az életveszélyes helyzetek számának jelentős növekedését eredményezheti.

Ó csodatévő Szent Flórián, a tűz és a csendes gyilkos elleni patrónusunk, hozzád fordulunk segítségért szükségeinkben. Szent Flórián, aki vízben lettél vértanú, küldj vizet segítségünkre, és mentsd meg az életünket, oltalmazd családjaink, népünk biztonságát.

Alázattal esedezve kérünk, vigasztalj meg gondjainkban és segíts nehézségeinkben.

Különösen abban a gondban segíts, amely most nyomaszt bennünket a leginkább.

Esedezve kérünk, mint hathatós segítőnket, úgy győzd le e nehézségeinket, mint ahogyan legyőzted a pusztító tüzeket, melyet a gonosz táplál.

A Ház kedden 117 igen szavazattal, 58 nem ellenében fogadta el másodszor az államfő által megfontolásra visszaküldött előterjesztést, amelynek értelmében a családi házak kéményellenőrzését 2018. január elsejétől a tulajdonosok megrendelésére, de továbbra is ingyenesen végezheti el a katasztrófavédelem, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltató.A jelenlegi szabályok évenkénti, illetve kétévenkénti kéményellenőrzés lehetővé tételére kötelezik a családi házakban lakókat, ami a módosítást előterjesztő Belügyminisztérium érvelése szerintA jogszabályt első ízben október 17-én fogadta el a Ház, Áder János államfő pedig három nap múlva küldte azt vissza megfontolásra. Ezt azzal indokolta,A nemzetközi tapasztalatok szerint a balesetek száma többszörös azokban az országokban, ahol önkéntességen alapuló rendszer működik - hívta fel a figyelmet Áder János.A köztársasági elnök emellett jogalkotási kifogást is emelt a törvénnyel kapcsolatban. Annak ellenére ugyanis, hogy az Országgyűlés a jogszabály kétharmados többséget igénylő rendelkezéseit nem fogadta el, az államfőnek megküldött törvényszöveg sarkalatossági záradékot tartalmazott. A kedden elfogadott változat ezt már nem tartalmazza, egy módosítással kivette a szövegből a Ház.A módosítás ellen az ellenzéki pártok mellett számos szervezet kifogást emelt. A Kéményseprők Országos Szakszervezete szerint a Belügyminisztérium tulajdonképpen beismerte: képtelenek ellátni a lakosság kéményellenőrzését és biztosítani magyar családok százezreinek a biztonságát; ráadásul a lépés a lakás- és az életbiztosítások drágulását vonja maga után, mivel óriási kockázatnövekedést jelent a biztosítók számára. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, illetve Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója, az alapvető jogok biztosának helyettese szerint a változás közvetlenül veszélyezteti az emberek élethez és egészséges környezethez való jogának érvényesülését. Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke pedig úgy fogalmazott, nem tudják elfogadni hogy az önkormányzati hatáskörből állami feladattá tették a kéményseprési szolgáltatást, illetve megszüntették a magánházak kötelező éves kéményellenőrzését, utóbbi ugyanis balesetveszélyes.A Kéményseprők Országos Szakszervezetének (KOSZ) szervezésében hétfőn Budapesten, a Kossuth Lajos téren tüntetés keretében demonstráltak a kötelező kéményseprés eltörlése ellen. Az Országgyűlés mai döntésére a szakszervezetcímmel kiadott közleménnyel is reagált: