Elég, ha csak papíron adsz el egy autót - Erre jöttek rá a Volkswagennél

Belső vizsgálatok derítették ki, hogy csalást követtek el a Volkswagennél

Felfelé kerekítették a statisztikákat, ráadásul nem kis tételben

Lassan már nem telik el úgy hét, hogy ne érkezne hír valamilyen botrányról a Volkswagennél. Most a Spiegel szellőztette meg, hogy a német autógyártó belső vizsgálata buktatott le egy olyan csalást, amelyet a VW francia operációjában követtek el. A német lap úgy tudja, hogy a francia VW éveken keresztül szépítette a számait, és küldött a ténylegesnél magasabb eladásokról riportokat a német cégközpontba.Az auditorok kiderítették, hogy a francia Volkswagennél olyan autókat is beszámítottak az eladási statisztikákba, amelyek csak hónapokkal vagy csak évekkel később kerültek tulajdonosaikhoz, sőt, olyan autókkal is meghamisították az eladási adatokat, amelyekre még meg sem kötötték az adásvételi szerződést. Ezek a csalások nem csak néhány esetben fordultak elő, 2010 óta összesen 800 000 (!) autóval korrigálták felfelé a statisztikákat a franciák.A csalás több márkát, a Volkswagenen kívül az Audit, a Skodát, a SEAT-ot és a haszongépjárműveket is érinti. A Volkswagen nem kommentálta a Spiegel értesüléseit.