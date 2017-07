Elfogyhat az olaj lendülete a csúcsdöntés után

Azt követően, hogy a WTI árfolyama közel 4,5 százalékkal emelkedett kedden, szerda reggel is az előző este elért közel nyolchetes csúcs közelében tartózkodik az árfolyam. Az előző napi menetelést követően szerda reggel néhány tized százalékos mínuszt mutatnak az árfolyamok, de az enyhe negatív korrekció ellenére továbbra is 48,50 dollár körül alakulnak a jegyzések.A WTI árfolyamának alakulása:

..és a Brent:

Az OPEC szentpétervári találkozóján Szaúd-Arábia által beígért augusztusi napi 1 millió hordós, közel 15 százalékos exportcsökkentés;

Nigéria csatlakozása az OPEC közös kitermeléscsökkentési akciójához;

Az OPEC-tagok kitermeléscsökkentési vállalásainak szigorúbb ellenőrzésére tett ígéret

Mohammad Barkindo, az OPEC főtitkára a The Wall Street Journal szerint mindenesetre azt várja, hogy 2017 második félévében felgyorsulhat az olajpiaci kínálat és kereslet kiegyensúlyozódása.

Az árfolyam emelkedését segítette, hogy a kedden megjelent adatok szerint az előző héten jelentősen, a várt 2,6 millió hordó helyett 10,2 millió hordóval zsugorodott a tengerentúli nyersolaj-tartalék.

Mindennek hatására az olaj árfolyama a piaci várakozások szerint rövid távon folytathatja emelkedését, azonban valahol 50 dollár körül, illetve nem sokkal afölött kifulladhat a lendület. Mégpedig nagyrészt azért, mert ez az a szint, ahol az egyesült államokbeli palaolaj-kitermelőknek már megéri emelni a kitermelésüket, ami viszont ismét az árak csökkenésének irányába hat.

A piacok elsősorban a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és az együttműködő országok minapi szentpétervári találkozóján elhangzottakból merítenek erőt:A piacok annak ellenére is kedvezően értékelték a fenti híreket, hogy Szaúd-Arábia exportcsökkentése szinteaz évnek ebben a szakaszában, illetve hogy, mielőtt a gyakorlatban is elkezdené alkalmazni a kitermeléscsökkentést. Az árak finoman támogathatta az is, hogy a hírek szerint- Dél-Kelet-Ázsia vezető olajtermelője - ismét csatlakozna az OPEC-hez, amennyiben nem kötelezik kitermelése visszafogására. Kedden pedigjelezte, követi Szaúd-Arábia példáját, és az állami Abu Dzabi Nemzeti Olajtársaság mintegy 10 százalékkal fogja vissza nyersolajexőprtját szeptembertől - számolt be a Marketwatch Mindemellett több egyéb hír is befolyásolhatja a piac mozgását.Ezzel együttalakulnak, noha március vége óta körülbelül 55 millió hordóval apadtak. Ugyanakkor a finomítói kitermelés bővülését, valamint a gázolaj- és desztillátum-tartalékok emelkedését jelző adatok láttak napvilágot az American Petroleum Institute részéről, amelyek viszont elvileg az árcsökkenés irányába hatottak.A napokban viszont éppen az amerikaiutaló híreket kaphatott a piac, miután az Anadarko Petroleum az első nagy tengerentúli kitermelőként az idei eruházási kerete 300 millió dolláros visszavágását jelentette be, a nyomott olajárakra hivatkozva. (A társaság egyébként a vártnál nagyobb negyedéves veszteséget jelentett.) Erre utal az is, hogy a szektortárs Halliburton elnök-vezérigazgatója szavai szerinta lassulás jeleit mutatja.Az árak emelkedését segített elő az is, hogyaz olajpiacon az előző héten. A fedezeti alapok 44 millió hordóval redukálták eladási pozícióikat, így az a három héttel korábbi 510 millió hordóról 350 millió hordóra esett.

Forrás: John Kemp, Reuters

Ugyanakkor a vételi pozíciók 66 millióval 500 millió hordóra bővültek.

Forrás: John Kemp, Reuters

Ez azonban ezidáig nem érte el a kívánt hatást, az árfolyamok szárnyalására pedig a legutóbb megjelent előrejelzések szerint továbbra sem lehet számítani.

Az olajárak részben az egyre emelkedő amerikai kitermelés hatására is kialakult globális túlkínálat miatt kerültek nyomás alá, amelyet az OPEC a kitermelés visszafogásával igyekszik az elmúlt öt év átlagára visszaszorítani, az árfolyam emelése érdekében.héten megjelent prognózisában lefelé módosította hosszú távú olajár várakozását, és úgy véli, az olajpiac 2019-ig nem éri el a rég várt egyensúlyt. Így 2020-ban a korábban várt 62,50 dollár helyett már csak 57,50 dolláros átlagos WTI-árfolyamot valószínűsít. A Brent kilátásait ugyancsak 5 dollárral lefelé módosította a Credit Suisse, így az évtized végére 60 dolláros átlagos árat vár. A bank ezért azt valószínűsíti, a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete hamarosana kitermeléscsökkentés hatályát. Ehhez hasonlóan, a Wood Mackenzie pedig egyaránt 2,50 dollárral vitte lejjebb 2017-es és 2018-as WTI-ár prognózisát júliusban, így idén 51, jövőre pedig 50 dolláros átlagos árfolyamot valószínűsít.