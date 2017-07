Elfogyott a türelem, több millió autót vonnának ki a forgalomból Európában

tartózkodjanak attól, hogy szigorú helyi behajtási tilalmat vezessenek be a járművekre.

Meggyőződésem, hogy gyorsan kell cselekednünk a zéró-emissziós európai járműflotta eléréséért, a döntéshozók és az iparág azonban nem lehet érdekelt az európai dízelpiac összeomlásában, amit a helyi behajtási tilalmak eredményezhetnek. Ezek csak megfosztanák az iparágat azokól a forrásoktól, amelyek a zéró-emissziós járművek fejlesztésébe való beruházáshoz szükségesek

Úgy tűnik, még mindig nem értük el az emissziós botrány alját. Nyugtalanító, hogy nem a piacfelügyeleti hatóságok fedezték fel a problémákat. Egyértelmű, hogy a nemzeti piacfelügyeleti kapacitások további tökéletesítésére van szükség, ami a Bizottság típus-jóváhagyási javaslatán is túlmegy.

A biztos azonban arra is figyelmeztette a tagállamokat:- írta Elzbieta Bienkowska.Emlékeztetve az Audi és Porsche által gyártott modellekben talált, a kibocsátási értékek manipulálására alkalmas megoldások ("defeat devices") ügyére, a biztos hozzáttette:Bienkowska minden tagállamot arra sürgetett, kövessék Németország példáját, amely a nem megfelelő VW-modellek 2017 végéig történő kötelező visszahívásáról döntött. Szerinte az érintett típusokat legkésőbb 2018-ban, a nemzeti hatáskörben végrehajtandó technikai ellenőrzések részeként ki kellene vonni a piacról Az uniós biztos Németország mellett Franciaországot és Hollandiát is dicsérte, amiért azok önként is intézkedtek az emissziós ügyben, és a többi tagországpt ezen példák követésére sürgette. A biztos mindazonáltal levelében azt is megemlítette, hogy noha június 19-én megkérte a Volkswagen elnökét, hogy tájékoztassa a társaság visszahívási programjának állásáról, ezidáig nem kapott választ a megkeresésre.