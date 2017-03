Elfordultak a Richtertől a profi befektetők

2017 második hónapja mozgalmas volt a magyar tőzsdén, hiszen a januári oldalazást/minimális korrekciót követően egy jelentős emelkedés volt, azonban hónap végére elromlott a hangulat és több, mint öt százalékot esett az index értéke. Az elmúlt időszak tükrében egy komolyabb korrekciós esés már ért, hiszen a magyar részvénypiac a régióban kiemelkedően teljesített.

A hazai alapkezelők körében végzett felmérés alapján a döntő többségük nem vár nagyobb elmozdulást a haza részvénypiacon a következő 3 hónapban, így az előrejelzések alapján a BUX index megpihenhet a 30 450-33 650 pontos sávban.

Hosszú távon már több forgatókönyv is elképzelhető, a válaszadók többsége továbbra is az 5 százalékos szórást tartja valószínűnek, azonban mind pozitív, mind negatív irányban elképzelhető akár 15 százalékos változás is a következő 12 hónapban. Az előző hónap előrejelzéséhez képest minimálisan ugyan, de csökkent a jelentős emelkedést előrejelzők aránya.

Az alapkezelői válaszokból képzett hangulati indikátorokon az látszik, hogy egy hónappal ezelőtti állapothoz képest minimálisan pesszimistábbak most a hazai alapkezelők. Akkor voltak még, akik jelentősebb emelkedést jósoltak a BUX indexben a következő negyedévre. 12 hónapos időtávon szintén kisebb mértékben pesszimisták lettek a hazai alapkezelők.

A benchmarkhoz képest az alapkezelők fele piaci súlyon tartja a részvénypiacot, az előző hónaphoz képest nőtt a felülsúlyozók aránya.

Az alapkezelők márciusi részvénypreferencia felmérése meglepetést is hozott.Az alapkezelők továbbra is szeretik a. A részvény az állampapír hozamoknál még mindig magasabb osztalékhozamot, közel öt százalékot biztosít. A menedzsment tartotta a 2015-ben meghatározott célokat, komoly profitabilitási fordulat zajlott le a cégnél, a szabad cash flow idén akár 55 milliárd forintra emelkedhet. Az európai távközlési szektorban a Magyar Telekom még mindig az olcsóbb vállalatok közé tartozik a piaci szereplők által leginkább figyelt EV/EBITDA alapján.Az-t évről évre emelkedő osztalék és osztalékhozam, akvizíciós potenciál és európai szinten kiemelkedő profitabilitás jellemzi. Árazást tekintve P/E alapon még nem minősül drága részvénynek.Meglepetést okozott a, hiszen többen megjelölték, mint kevésbé kedvelt részvényt. Ez talán nemrég az Egyesült Államokban felszínre került egészségügyi kérdéseknek köszönhető. Donald Trump bejelentette, hogy az Obamacare-nek nevezett egészségügyi rendszert el szeretné törölni, ennek pedig jelentős hatása lehet a gyógyszeripari vállalatokra. A Richter bevételeinek jelenleg 4-5 százalékát adja az amerikai piac, azonban ez valószínűleg növekedhet a jövőben, hiszen 2015-ben az amerikai FDA jóváhagyta a Cariprazine-t. A fényes jövőképre Donald Trump így árnyékot vetett és egyelőre bizonytalan, hogy ez mennyire érinti negatívan a Richtert.

