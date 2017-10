Elképesztő véleménnyel állt elő a legendás befektető: 1 millió pont fölé kerülhet a Dow

A Berkshire Hathaway szerint a részvények hosszabb távon is felülteljesítik majd a kötvényeket. A legendás befektető azt is hozzátette, hogy ő sosem a Fed döntéseit figyelte, hanem mindig olyan vállalatok részvényeit vásárolta meg, amelyek "tetszettek neki," ahelyett, hogy a piac egészének mozgására koncentrált volna.Ennek ellenére mégis elmondta, hogy most fontos kérdés, hogy a Trump-kormány adócsomagja milyen hatással lesz a gazdaságra, elárulta, hogy a Berkshire nem értékesíti az eszközeit, amíg nem látja az adóreformok következményeit.Korábban Buffett elmondta, hogy szerinte a Dow Jones Index 1 millió pont fölött fog járni száz év múlva. Jelenleg az index rekordmagas értéken, 22 630 ponton látható.Közben a Reuters arról ír, hogy Buffett vállalata bevásárolt a Pilot Flying J részvényeiből - összesen 38,6%-os tulajdonrészt szereztek az autópályai pihenőket fenntartó cégben. A vállalat - hivatalos nevén Pilot Travel Centers LLC - 27 ezer embert foglalkoztat, 70 ezer megállóhelyet tartanak fenn, valamint üzemanyag kereskedelemmel és boltok üzemeltetésével is foglalkoznak. Tavalyi árbevételül 19,6 milliárd dollár volt.A Berkshire Hathaway hat éven belül többségi tulajdont tervez szerezni a vállalatban, amelynek jelenleg 50,1%-ban a Haslam család a tulajdonosa.