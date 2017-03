Elképesztő áresés a szélenergiánál

Az egységnyi árak tekintetében elmondható, hogy 1 megawattóra előállításához átlagosan 126 dollár költség kapcsolódik az új szélfarmok esetében. Ez jóval a 155 dolláros európai nukleáris fejlesztési költségszint alatt húzódik, ugyanakkor még meghaladja az új szénerőművek 88 dollár/megawattóra költségszintjét. Noha a szélerőművek építési költségei a következő években tovább süllyedhetnek, az árcsökkenés jelentősen lassul a korábbi évekhez képest, így a Bloomberg New Energy Finance prognózisa szerint valamikor a 2030-as évek közepén érhetnek el a 100 dolláros szinthez.Az iparág az Egyesült Államokban is erősödik, holott a korábbi években a technológiát túlságosan költségesnek ítélték, az európaiakhoz képest historikusan alacsonyabb villamos energia árakkal összevetve. Bár Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a szélenergiát egyszerűen "szörnyű"-nek nevezte, az USA szövetségi kormányzatának hivatalos célja jelenleg 86 gigawatt tengeri szélturbina kapacitás telepítését irányozza elő 2050-ig, ami többszöröse a jelenlegi teljes globális kapacitásnak.A fejlesztők a tavalyi évben rekord nagyságú összeget, közel 30 milliárd dollárt invesztáltak tengeri szélturbinák építésébe, ami 40 százalékkal haladja meg a 2015-ös adatot. 2020-ra ez az összeg 115 milliárd dollárra emelkedhet, köszönhetően nagyrészt a költségek várható további csökkenésének, ami előre láthatólag még versenyképesebbé fogja tenni a tengeri szélenergiát a szárazföldi szélenergiával, illetve a nap- és a nukleáris energiával - támogatás nélkül is.A szélenergia időjárásfüggő jellege kétségtelenül problémássá teszi a turbinák villamos energia rendszerbe való integrálását, azonban e téren is kedvező változások várhatóak. Miután a hálózatra csatlakoztatható villamos energia tároló telepek költségei 2014 óta 40 százalékkal zuhantak, és hatékonyságuk is folyamatosan javul, reális lehetőségnek tűnik, hogy egyre nagyobb mértékben képesek lesznek a kiegyensúlyozni a szélenergiából és más megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia hálózati hullámzását.