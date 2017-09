Elképesztő változásokat hoz az 5G

Christopher Mattheisen, Magyar Telekom, vezérigazgató

Jakab Roland, Ericsson Magyarország, ügyvezető igazgató

Fazekas Péter, BME

Egy vállalat sem lesz képes áttörést elérni egyedül. Az 5G előnyeinek kiaknázásához számos feltételnek kell teljesülnie. Az egyik ilyen feltétel a távközlési szabályozás. Az együttműködés a távközlési cégek, eszközgyárók, intézményi és iparági szereplők között még fontosabb lesz, mint valaha. Az új technológiák és szolgáltatások fejlesztéséhez pedig sok tesztelésre lesz szükség. A szabványok kidolgozása 2018 folyamán várható, az 5G előzetes bevezetése 2020, a teljes bevezetés pedig 2022-re tehető Európában ezen belül Magyarországon is.A Magyar Telekom az 5G bevezetéséig sem tétlenkedik: hamarosan megvalósítja a Mobile World Congressen bejelentett, a gombamódra szaporodó okoseszközöket kiszolgáló, keskenysávú megoldását, a NarrowBand- IoT hálózatot. A Magyar Telekom az 5G Koalíció alapító tagja, felismerve azt, hogy a magyar kormány digitalizációs elképzelései, a Digitális Jólét Program célkitűzései valódi összefogást, aktív partnerséget várnak el az üzleti szereplőktől is. Az 5G hazai teszthálózatának kiépítésében a Magyar Telekom stratégiai partner: a Zalaegerszeg mellett épülő önvezetőautó-tesztpálya kiváló alapot jelent ahhoz, hogy Magyarország az 5G fejlesztések egyik európai központjává váljon és régiós szintű vezetőszerepre törjön.Az 5G ma még szinte beláthatatlan távlatokat nyit, hiszen mindannyiunkat lenyűgöz majd az átviteli sebesség, a válaszidő és a kapacitás tekintetében. Az 5G mégsem a sebesség miatt lesz rendkívüli, hiszen lassan elérjük a határát annak, hogy a kereskedelmi mobilhálózatok mit nyújthatnak lakossági felhasználóknak.Az új hálózati technológia ezerszer magasabb kapacitást biztosít, tízszer gyorsabb átviteli sebességet és tízszer alacsonyabb átviteli késleltetést. Az 5G stabil válaszidőket ígér, ami nagyon fontos az ipari robotok alkalmazásában és a légiközlekedés irányításában. Ezt elsősorban a vállalati-intézményi megoldások új generációja igényli majd.Sokat beszélünk különféle felhasználási módokról, önvezető autókról, távgyógyászatról, de az 5G-nek is köszönhetően a kommunikáció mindenhová beszivárog, minden megoldás részét képezi, amely a legkülönbözőbb iparágakban okoz minőségi változásokat új üzleti modellek, hatékonyabb architektúrák formájában. Az 5G tehát megnyitja az utat olyan, jelenleg még nem, vagy csak kísérleti formában létező technológiák és megoldások előtt is, mint az intelligens közlekedési rendszerek, az okos otthonok és városok, a robotizált távműtétek vagy a távorvoslási alkalmazások.Az 5G technológia sokkal több: más, mint a GSM, az UMTS és a LTE volt. Egy vadonatúj hálózati koncepciót jelent, amely egyesíti magában a vezetékes és mobil kommunikációt: egyesíti a meglévő infrastruktúrákat, a valós hálózati kapacitások összekapcsolódnak, ezáltal virtuális hálózatokat hoznak létre.A magasabb frekvencián működő hálózat teljes hálózati lefedettséghez sokkal több cellára lesz szükség, mint a korábbi generációs hálózatokhoz. A szolgáltatók a meglévő infrastruktúrára építkeznek majd, amelyhez több beruházásra lesz szükség. Az 5G fejlesztések során elengedhetetlen az iparági szereplők szoros együttműködése.Az európai gazdasági teljesítmény ötödét adja a távközlési és a digitális iparág 2020-ra, és oroszlánrésze lesz a többi iparág megújításában is - ez a ma még szabványosítás alatt álló 5G várható hatása. Mindenképpen előny, ha Magyartországon gyorsan működő hálózat épül, mert ez ide vonzhatja azokat az iparágakat, amelyek erre építik fejlesztéseiket, jövőbeli üzleti modelljeiket. Ha itt tudják kipróbálni az új ipari alkalmazáskat és technológiákat, amelyek 5G-t igényelnek, akkor azáltal rengeteg új munkahely jöhet létre a kifejezetten magas hozzáadott értékű munkaerőpiaci szegmensben.Az 5G legfontosabb újdonsága éppen az, hogy túllép a megszokott szereplők körén és megnyitja a távközlési hálózatot számos más iparág előtt, új felhasználási területeket megcélozva. A hagyományos távközlési szereplők számára az 5G az ugrásszerű adatmennyiség- és teljesítményigény fenntarthatóságát jelenti. Míg az LTE elterjedését a magasabb szintű felhasználói élmény és a gyorsabb hálózatok iránti igény serkentette, az 5G bevezetését a fejlett mobil szélessávú képességek, valamint a hatékonyságot és automatizálást célzó iparági megoldások iránti igény is előmozdítja. Az 5G lesz az a hálózat, amely különféle felhasználási eseteket támogat. A várakozások szerint 2022-re már fél milliárd feletti 5G előfizetést aktiválnak, nem számítva az IoT kapcsolatokat. Az 5G ekkor várhatóan a világ lakosságának 15 százalékát fogja lefedni.Az 5G sok iparágban felgyorsítja majd a digitális átalakulást, és új felhasználási lehetőségek előtt nyitja meg az utat: dolgok internete (IoT), automatizálás, szállítás és big data. Az újonnan megjelenő iparágak közül a járműipar, gyártás, robotika, logisztika tűnnek a legaktívabbaknak. Az Ericsson számos iparági partnerrel készül az 5G piac bővülő résztvevőivel együttműködni.A legelső és legkézenfekvőbb felhasználási lehetőség az optikai vezetékek kiváltása a szélessávú, gigabites sebességű internetszolgáltatásra. A 4K felbontású kiterjesztett- és virtuális valóság (AR/VR) egy látványos, magasabb szintre helyezett felhasználói élményt nyújtó felhasználási terület, amely akár a játékipar és a felhasználói felületek (UI) forradalmasításához vezethet. Az egyszerű és olcsó eszközök (pl. szenzorok) tömeges (akár több milliónyi négyzetkilométerenként) kiszolgálása a Dolgok Internete (IoT) felhasználási területeit fedik le.2020 után. A legfrissebb Mobilitási Jelentésünkben az 5G várható elterjedéséről azt prognosztizáljuk, hogy Észak Amerikában már 2022 végére az összes mobil előfizetések 25 százaléka 5G előfizetés lesz, de az ázsiai térség egyes országaiban mint például Dél Korea vagy Japán is gyors lesz az 5G előfizetések felfutása. Az 5G új használati lehetőségeket fog lehetővé tenni az embereknek és a vállalkozásoknak, és ezáltal biztonságosabb, hatékonyabb és a környezet szempontjából fenntarthatóbb lesz a világunk. Mértékadó elemzések rámutatnak, hogy a digitalizált gazdaság 15-20 százalékos hatékonyságjavulást, társadalmi-piaci értéktöbbletet hozhat.Igen lehetünk, a néhány hete az ipari szereplők, a kormányzat, a kutatói szféra által létrehozott 5G Koalíció ebben kíván katalizátor szerepet játszani. Szakmai ajánlásokkal és javaslatokkal segíti Magyarország 5G Stratégiájának kidolgozását és megvalósítását. A koalíció úgyszintén célként határozta meg egy világszínvonalú 5G tesztkörnyezet mihamarabbi magyarországi kialakítását, hogy aktív szereplőként kezdeményező szerepet játszon az 5G mobilfejlesztések terén.A legfontosabb műszaki követelmények a nagy megbízhatóság és magas rendelkezésre állás, alacsony adatátviteli hibavalószínűség, valamint nagyon alacsony adatkésleltetés, vagy más néven válaszidő. Ezeken kívül alapvető műszaki követelmény a rendkívül erős hálózatbiztonság, illetve megemlíthető még bizonyos alkalmazási területeken a nagy tömegben jelen lévő végpontok kiszolgálása, illetve a végberendezések rendkívül alacsony energiafogyasztásának támogatása.A fent elmített tulajdonságok mindegyikével jelenleg egyik hálózati technológia sem rendelkezik, az 5G ígérete, hogy ezeket támogatni fogja. A fenti felsorolás az Ipar 4.0 igényeiről szólt; egyéb alkalmazási területek is vannak, amelyek a fentieken túl tipikusan nagyon nagy adatátviteli sebességet is igényelnek (pl. video alapú, vagy kiterjesztett valóságot alkalmazó szolgáltatások). Elmondható, hogy ha egy alkalmazás a felsorolt követelmények közül minél többet igényel, annál inkább nélkülözhetetlen számára az 5G. Az ipari alkalmazások közül említhetők a gyártási folyamatok valós idejű szabályozása, vagy a kiterjesztett valóságon alapuló üzem- és gyártásfelügyelet, vagy a több telephelyes vállalatok valós idejű összekötése.Az 5G kifejlesztése és elterjesztése egy nagy, globális versenyben zajlik a telekom iparágon belül; ennek számos szereplője hazánkban is jelen van. Magyarország hagyományosan erős a telekom szegmensben. Egyrészt a nagy beszállítók jelentős K+F bázissal vannak jelen, másrészt a szolgáltatóink (elsősorban a Magyar Telekom) a 2. generáció óta élen járt az új szolgáltatások korai bevezetésében. A jelenlegi lefedettség és hálózatminőség is nagyon jónak mondható, más kérdés, hogy ezért cserébe a szolgáltatások nemzetközi összehasonlításban drágák. Az 5G korai bevezetése ezt az élvonalbeli szerepet segít megőrizni Magyarország számára. Másrészt az 5G a hagyományos lakossági felhasználáson túl új vertikális iparágakat céloz, ezek speciális igényeinek kielégítésével. Ilyenek a már említett Ipar 4.0, de ilyen az intelligens közlekedés, az e-health, a taktikai, vagy küldetés-kritikus kommunikáció és a klasszikus műsorszórás is. Az 5G erősítésével Magyarország számos más iparágban tud tehát jelentős versenyelőnyre szert tenni.