Ellepik a kínai elektromos taxik Amszterdamot

A holland fővárosban 2018 elején már járni fognak a London Taxi "TX" járművei, melyeket Barcelonában terveztek és az angliai, Coventryben működő gyárban gyártanak majd. A Rotterdam Mobility Center 225 elektromos taxira kötött szerződést, ami egy fontos mérföldkő a gyártó életében, mivel a kínai tulajdonos a Geely közel 325 millió fontot fektetett be a fejlesztésekbe. Ennek megfelelően szeptembertől a társaság neve is megváltozik, London Taxiról London EV-re váltanak.A 325 millió fontos beruházásból olyan gyártáshoz szükséges eszközöket is vásároltak, melyek segítségével az elektromos taxik minden szempontból megfelelnek majd az újonnan bevezetni kívánt környezetvédelmi szabályozásoknak. Az új taxik kialakítása támogatja a mozgáskorlátozottak be- és kiszállását és a szűkebb utcákon is kényelmesen tudnak majd közlekedni. A szűkebb kasztni ellenére a belső tér bővül, öt helyett hat fő is elfér majd a kabinban, a külső megjelenés pedig csak minimálisan változik a hagyományoshoz képest. Az autó közel 70 mérföldet tud megtenni egy töltéssel, az elektromos motort egy segédmotor támogatja majd.Az ár még nem ismert, mivel az autó értékének harmadát az akkumulátor határozza meg és az árak sokat változhatnak addig, ezért a listaárat csak augusztus elsején teszik közzé. Ezzel párhuzamosan elkezdik felvenni az első rendeléseket magánszemélyektől is. Nemcsak Amszterdamban, de egyéb európai városokat is megcélzott a társaság. Londonban például 2017 negyedik negyedévében és 2018 első negyedévében kezdődik az értékesítés.