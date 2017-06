Elvenné Orbán egyik fő fegyverét a Nemzetközi Energiaügynökség

Bár a 2012-ben elfogadott 2030-as magyar(NES 2030) kétségkívült jelentett az ország hosszú távú energiapolitikájának kialakításában, és világos víziót fogalmaz meg a szektor számára, ugyanakkor- kezdi Magyarországra vonatkozó 2017-es elemzése vezetői összefoglalóját a Nemzetközi Energiaügynökség.A szervezet ugyan elismeri az elért eredményeket, ám leszögezi:A stratégiában rögzített kiemelt célok lefordítása konkrét intézkedésekre, illetve a felelősségi körök akciótervek formájában történő kiosztása továbbra is várat magára - fogalmaz az IEA, amely szerint az intézkedések folyamatát monitorozó és értékelő független eljárás bevezetése szintén elengedhetetlen a Nemzeti Energiastratégia sikeres megvalósítása érdekében.A jelentés főbb ajánlásai, amelyek szerint Magyarország kormányánakAz egyes területeket vizsgálva az IEA megállapítja,A piaci erő ilyen fokú konszolidációja pedig valószínűlegés a kiskereskedelmi szektorban folyóis. Aa magyar energiaszektorból közvetlenül összefügg a szabályozott üzleti tevékenységből származó profitok eróziójával, és fokozta a rezsicsökkentéből fakadó szabályozói bizonytalanságokat is. A lakosságiköltségeit a kormányzat részben az ipari fogyasztók magasabb tarifái révén- szögezi le az IEA az OECD 2016-os jelentésére hivatkozva.A jelentés elismeri, hogy, a szolgáltatók azonban jelentőskaptak a nyakukba.- hívják fel a kormány figyelmét.A magyar kormány az elmúlt évtizedben egy sorvetett ki a szektorra, amelyekaz adórendszert,a befektetőknek és gyengítették a befektetői klímát - fogalmaz az IEA, azt is megemlítve ugyanakkor, hogy az elmúlt években a legtöbb különadót- emlékeztetett az 1993-ben rögzített alapvető elvre az IEA, amely azt ajánlja, hogy a kormány törekedjen ezen elvek alkalmazására energiapolitikájában, és hogy vizsgálja a piaci alapú mechanizmusok alkalmazásának lehetőségeit az energiaszektorban.Magyarországjelentősen visszaesett az elmúlt évtizedekben, nem csak az ipari szektorban bekövetkezett változásoknak, de ais köszönhetően - szól a hazai energiapolitika klímahatásairól a Nemzetközi Energiaügynökség. A, amely idén kerül a parlament elé, egy sor, acéljait szolgáló intézkedést tartalmaz, amely egyezményt Magyarország egyébként egyik első európai uniós országként ratifikálta.- szögezik le.Aza jelenleginélkibocsátáscsökkentési elvárást helyez kilátásba Magyarország számára, különösen a szállítási ágazatban. Az olyan új programok, mint azelterjedését elősegíteni hivatott Jedlik Ányos Terv vagy a közösségi közlekedés terén tapasztalható fejlemények, azonban az ezt a célt szolgáló intézkedéseknekt kell élvezniük a közúti szállítási ágazatban - javasolja a szervezet.Ehhez hasonlóan, az IEA aztekintetében is úgy véli, a jelenleginélat is megfogalmazhatna Magyarország. Afolyamatban van, ez pedig a szervezet szerintjelent erre. Mindemellett például az, valamint a felügyelőijavítani kell; a kormányzatnak emellett ajánlott kidolgoznia az energiaauditorok minősítését szolgáló eljárást is, ahogyan a kkv-kat az energiaaauditok teljesítésére bátorító további programokat is.Noha az energiahatékonyság terén istörtént a lakossági (ingatlan) szektorban, azonbanezt a fejlődést - szögezik le. (A rezsicsökkentés az energiahatékonysági szempontból támogatandó távfűtés versenyképességét is kedvezőtlenül befolyásolja a Nemzetközi Energiaügynökség szerint.) Az, ahogyan arra is, hogy szigorúbb követelményeket állapítsanak meg az új épületekre. A meglévő épületállomány ugyancsak nagy lehetőségeket rejt még az energiahatékonyság javítása terén - állítja az IEA.kapcsán a jelentés dicsérve az elmúlt években elért fejlődést, szinténet lát.A 2017 elején bevezetett új támogatási rendszer, ae tekintetben hasznosnak bizonyulhat,maradt ugyanakkor az IEA szerint, amely. Például,a befektetői szempontokra is tekintettel a MAVIR hazai hálózatüzemeltető által elkészített, és a MEKH által elfogadottAzérdekében tett számos intézkedés - így a határkeresztező összeköttetések, vagyis az interkonnektor kapacitások vagy a HUPX áramtőzsde fejlesztéseaz IEA szerint.területén Magyarország elsősorban az(pl. magyar-román és magyar-horvát interkonnektorok fejlesztése) jelentősen. Az ország emellett amegszervezésében is vezető szerepet tölt be - ismeri el a jelentés. A 2006-os és 2009-es ukrán-orosz gázkrízist követően Magyarország az európai országok közülhajtotta végre, amelynek köszönhetően hatalmas gáztároló kapacitással rendelkezik, különösen a piac méretéhez képest- emelik ki.A jelentés szerint ugyanakkor az államifolytatódótovábbra is. Ami pedig az elérhetővárható alakulását illeti, az IEA szerint a következő évtizedben - versenyképtelenségük és koruk miatt a termelésből kieső erőművek miatt aés a folytatódóvalószínűsége emelkedik.