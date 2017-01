A horvátok fizethetik a Mol-INA per 9 milliárd forintos költségét

30 millió dollárt (közel 9 milliárd forint) kell majd kifizetnie perköltség gyanánt a horvát államnak a Mollal folytatott pereskedés után. A nemzetközi választottbírósági per ugyanis a Mol győzelmével zárult, a bíróság elutasította a Hernádi Zsolt elleni vádakat, így a perköltségek a felperest fogják terhelni - írja az Index a Global Arbitration Review információira hivatkozva. A per eddig is sokba került Horvátországnak, a számítások szerint már eddig is mintegy 112,85 millió kunát (4,7 milliárd forint) költhettek a Mollal folytatott két döntőbírósági eljárásra.A Mol december 24-én vette kézhez a társaság és a horvát kormány között folyó, egy nemzetközi választottbíróságon zajló ügyben született döntést, mely alapján a választottbíróság Horvátországnak a vesztegetésre, a társaságirányításra, valamint a 2003-as Részvényesi Megállapodás állítólagos megszegésére vonatkozó valamennyi kérelmét elutasította.A Mol 2013 végén nemzetközi választottbírósági eljárást kezdeményezett a horvát kormány ellen horvátországi befektetéseinek védelmében a washingtoni Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál (ICSID), azt állítva, hogy a zágrábi kormány nem teljesítette bizonyos szerződéses kötelezettségeit és vállalásait.A horvát kormány válaszul 2014 elején fordult nemzetközi döntőbírósághoz. A horvát álláspont szerint viszont a Mol korrupció révén szerezte meg az INA irányítását, elmaradtak a részvényesi szerződésben vállalt, a horvát olajfinomítókban eszközölendő Mol-befektetések, és a Mol megsértette a kereskedelmi társaságokra vonatkozó horvát törvényeket.A genfi döntőbíróság által meghozott döntést a horvátok határozottan ellenezték, és ezt követően jelezték, hogy visszavásárolják az INA-t a Moltól.