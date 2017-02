A Mol beszáll a villanyautó-töltő bizniszbe

A cég ügyvezetői Haszonics Balázs és Juszku Lajos lesz, ők állnak a tavaly év végén alapított és 100 százalékban Mol-leány Mol E-Mobilitás Kft. élén is.A Mol tavaly hirdette meg a következő 15 évre szóló stratégiáját, amelyről alábbi cikkünkben mi is részletesen beszámoltunk. Ennek az új jövőképnek fontos eleme az elektromos közlekedés irányába történő nyitás. A cégcsoport jelezte, készen áll arra, hogy az elektromos töltőhálózat fejlesztésében és az e-üzemagyag piacán is meghatározó hazai és régió szereplővé váljon.Tavaly novemberben adott interjút a német Handelsblattnak a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt, aki már akkor kifejtette, a Mol újabb töltőállomásokat vásárolhat, a benzinkutak pedig a jövőben alternatív üzemanyagok mellett csomagfelvételi lehetőséget és car-sharing szolgáltatásokat is kínálhatnak.