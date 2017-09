Duplázott az energiapiacokon a KELER

A KELER KSZF Zrt. stratégiája a globálisan egyre fontosabbá váló nemzetközi energiapiacokon és energiatőzsdéken való terjeszkedést tűzte ki célul.Mátrai Károly, a KELER KSZF vezérigazgatója közölte: a társaság több lépcsőben valósítja meg a terjeszkedést, tavaly óta például. Emellett a KELER KSZF a régióban is erős pozíciókkal rendelkezik és a társaság stratégiája a térségben való terjeszkedést is kiemelten kezeli.A KELER KSZF által a spot energiapiacon klíringelt forgalom tavaly már meghaladta a 288 milliárd forintot, ami az előző évhez képest 33 százalékos növekedésnek felel meg, a 2012-ben elért 62 milliárd forintnak pedig közel az ötszöröse. Mátrai Károly szerint idén 2017-ben is folytatódik a növekedés: az év első hat hónapjában a spot energiapiaci klíringelt forgalom 234 milliárd forintra rúgott, ami több mint duplája az előző év azonos időszakában elért forgalomnak.Szintén jelentős növekedés következett be az elmúlt években, szemben az egy évvel korábbi 173 milliárddal. Mátrai szerint fontos látni, hogy a 2016. évi forgalom kiugróan magas értékét alapvetően egyedi tényezők befolyásolták, amelyek megismétlődése nem várható idén. 2017 első hat hónapjában a határidős energiapiaci forgalom 78 milliárd forintnál járt.A KELER KSZF egyik legfontosabb célja, hogy a társaság nemzetközi szinten minél nagyobb ismertségre tegyen szert és a legjelentősebb szolgáltatók közé kerüljön, és egyre több európai ország energiapiaci résztvevője számára nyújthassa szolgáltatásait. A társaság vezetésében legutóbb történt változásokól itt írtunk: