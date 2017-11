Felminősítette az S&P a Molt

az eddigi BB+ hosszú távú adóskockázati besorolást BBB- kategóriába emeli.

Nagyon örülünk az S&P felminősítésnek, mely által a MOL csatlakozott a teljes mértékben befektetési kategóriába sorolt cégek elit klubjához

Az S&P még júliusban (Magyarország adósbesorolásához rendelt kilátás javítása előtt) stabilról a felminősítés valószínűségét erősítő pozitívra emelte a Mol hitelbesorolását, most pedig azt közölte az olajcég, hogy a hitelminősítő:A mostani lépésnek köszönhetően a Mol adósbesorolása a befektetésre ajánlott kategóriába került.Az S&P indoklása szerint a Mol jelenlegi és előre jelzett hitelmutatói, a társaság erős teljesítményének és a támogató iparági környezetnek köszönhetően javulnak. Az S&P hozzátette, hogy a Mol demonstrálta az integrált üzleti modell nyújtotta előnyöket, megvalósította a költségoptimalizáló programját melynek köszönhetően fenntartható módon növekszik a nyereségesség, és növelte az iparági ciklus változásának jóval kevésbe kitett kiskereskedelmi és petrolkémiai üzletágak súlyát. A stabil kilátás az S&P azon várakozásait tükrözi, miszerint a Mol erős hitelképességi mutatókat képes fenntartani, melyet a pozitív működési cash-flow támogat, miközben a Mol továbbra is aktívan fektet be a vegyiparba.- kommentálta a döntést Simola József, a Mol csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettese.