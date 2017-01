Kimondta a bíróság: nem hanyagolta el a Mol az INA-t

Nem hanyagolta el a Mol az INA-t

Előzmények

A felügyelet, a befektetők, elemzők, valamint a média kérésére a Mol további részleteket hozott nyilvánosságra a genfi választottbíróság legutóbbi döntéséről a Mol-INA ügyet érintően. Ebben Horvátországnak a vesztegetésre, a társaságirányításra, valamint a 2003-as Részvényesi Megállapodás állítólagos megszegésére vonatkozó valamennyi kérelmét elutasította.A bíróság döntéséről most kiadott anyagból kiderül, a választottbíróság arra a következtetésre jutott, hogy Horvátország nem tudja bebizonyítani, hogy a Mol valóban megvesztegette Ivo Sanadert.A horvátok azt is indítványozták, hogy amennyiben a bíróság vesztegetés miatt nem találja érvénytelennek az INA irányítását szabályozó Részvényesi Megállapodás Első Módosítását és a Gáz Keretmegállapodást, akkor azt a horvát jog alapján nyilvánítsa semmisnek. A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy az Ügyvezető Testület Szervezeti és Működési Szabályzata teljes mértékben összhangban állt a horvát törvényekkel.A horvátok álláspontjával szemben a bíróság úgy ítélte meg, hogy a Mol minden tőle telhetőt megtett azért, hogy fejlessze az INA finomítóit, eleget téve a részvényesi megállapodásban foglaltaknak.Horvátország azt is állította, hogy a Mol nem teljesítette az INA nevében a régióban folytatandó kutatási tevékenység kibővítésére vonatkozó kötelezettségét, továbbá, hogy az INA nem teljesítette az együttműködési megállapodásban meghatározott, a kutatás és termelés bővítésére vonatkozó stratégiai célokat. A bíróság ugyanakkor a horvát álláspontot nem találta megállapíthatónak.A Horvátország által előadottak alapján a választottbíróság azt sem találta megállapíthatónak, hogy a Mol nem tett volna meg minden tőle elvárhatót az INA horvátországi piaci részesedések fenntartásának, valamint hálózatának a szomszédos délkelet-európai piacokon történő bővítésének érdekében.A Mol 2013 végén nemzetközi választottbírósági eljárást kezdeményezett a horvát kormány ellen horvátországi befektetéseinek védelmében a washingtoni Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál (ICSID), azt állítva, hogy a zágrábi kormány nem teljesítette bizonyos szerződéses kötelezettségeit és vállalásait.A horvát kormány válaszul 2014 elején fordult nemzetközi döntőbírósághoz. A horvát álláspont szerint viszont a Mol korrupció révén szerezte meg az INA irányítását, elmaradtak a részvényesi szerződésben vállalt, a horvát olajfinomítókban eszközölendő Mol-befektetések, és a Mol megsértette a kereskedelmi társaságokra vonatkozó horvát törvényeket.A horvátok a genfi döntőbíróság 2016 decemberében hozott ítéletét követően jelezték, hogy visszavásárolják az INA-t. arról jelenleg is folyik a vita, hogy miből teremtenék elő a fedezetet a vásárláshoz.