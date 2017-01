Kötvényeket bocsátott ki az Alteo

Az Alteo bejelentette , hogy zárt körben 650 millió forint össznévértéken bocsátott ki zérókupon kötvényeket 2022 január 10-i lejárattal. A kötvényeket a névérték 76,7 százalékán bocsátották ki, a forrásköltség így évi 5,37 százalék. A kötvényeket a társaság nem fogja szabályozott piacra bevezetni.Az Alteo az utóbbi években erősen támaszkodott a kötvény és hitelpiaci finanszírozásra, ez persze nem meglepő, iparági sajátosság, a megújuló energiával foglalkozó cégeknek a kezdeti években nem igazán van más lehetőségük forrásbevonásra.Az Alteo mérlegében jelentős a kötvényadósság, 2015-ben a megtermelt EBITDA 22 százalékát vitték el a kamatkiadások (ezek között persze vannak hitelkamatok is). Az idei év pedig a lejáratoktól szól, 2,6 milliárd forintnyi kötvényadósság törlesztése válik esedékessé 1,5 milliárd forint hitellejárat mellett.A kezdeti kötvény/hitel alapú finanszírozás után, ahogy a mérleg szépen kifeszült, logikus lépés volt a forrásdiverzifikálás és a tőkepiaci finanszírozás: tavaly októberben a vállalat 1,4 milliárd forintnyi tőkét vont be részvények eladásával.Az, hogy a cég most újra a kötvényfinanszírozáshoz nyúl, egyáltalán nem meglepő, a menedzsment ugyanis a kibocsátás során jelezte, a következő évekre tervezett beruházások nem elhanyagolható részét tervezik kötvénykibocsátásból, illetve projekthitelekből finanszírozni.