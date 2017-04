Nem lépne ki, de újratárgyalná a párizsi klímaegyezményt az Egyesült Államok

A politikus - aki korábban texasi kormányzó volt - egy New Yorkban rendezett energetikai-pénzügyi konferencián fejtette ki álláspontját. Miközben letette a garast a párizsi egyezmény mellett, Perry arra figyelmeztetett, hogy néhány európai ország nem tesz eleget az egyezményben foglaltaknak, például nem csökkenti előírt mértékben károsanyag-kibocsátását.Donald Trump elnök várhatóan a jövő hónapban dönt arról, hogy az Egyesült Államok felmondja-e a 2015-ben kötött és történelmi jelentőségűnek minősített klímavédelmi megállapodást, amelyet 194 ország írt alá.A New York-i konferencián Rick Perry kifejtette: azt mondja majd Trumpnak, hogy valószínűleg szükséges az egyezmény újratárgyalása.A miniszter azonban nem közölt részleteket arról, hogy szerinte hogyan is kellene újratárgyalni a párizsi egyezményt. Leszögezte viszont, hogy az Egyesült Államok és Kína valóban sokat tesz a károsanyag-kibocsátás csökkentéséért.Donald Trump a tavalyi elnökválasztási kampányban végig azt ígérte, hogy elnökként felmondja a párizsi klímaegyezményt. Megválasztása óta azonban változni látszik az álláspontja, már nem egyszer fogalmazott úgy, hogy nyitottan áll a kérdéshez.Washington egyoldalúan nem semmisítheti meg a párizsi egyezményt, ám megkezdheti az Egyesült Államok kiléptetésének folyamatát. Egy esetleges kilépés azonban szakértők szerint nagy csapás lenne a klímaváltozás elleni globális küzdelemre, hiszen Kína után az Egyesült Államok a második legnagyobb kibocsátója az üvegházhatást kiváltó széndioxidnak.