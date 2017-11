Tényleg halott ügy a szélenergia itthon? Az adatok mást mutatnak

Az átlagos szélsebesség 2017 októberében Észak-, Nyugat-, Közép- és Kelet-Európa nagy részén jelentős mértékben, bizonyos régiókban több mint 20 százalékkal meghaladta az 1988 és 2014 közötti években regisztráltat. Magyarországon 11,3 százalékkal volt erőteljesebb a széltevékenység, mint a korábbi években.A jelentős szélenergia kapacitásokkal rendelkező országok közül Németországban 18,1, az Egyesült Királyságban 13,5, Dániában pedig 12,7 százalékos többletet regisztráltak, ugyanakkor például Spanyolországban 16 százalékos visszaesés volt. A jelentés szerint emellett Észak- és Dél-Amerika területének többsége is a sokéves átlagnál érzékelhetően erőteljesebb légmozgásokat tapasztalhatott.

Forrás: AWS Truepower

Az idei év hónapjaiban eddig többnyire az átlagot meghaladó szélsebességi adatokat rögzítettek Magyarországról, azonban az anomália alakulásában, vagyis az átlagtól való eltérésben ezzel együtt nem figyelhető meg egyértelmű trend. Míg az idei harmadik negyedben összességében 5,1, a második negyedben pedig 11,3 százalékkal haladta meg az átlagot a magyarországi szélsebesség, addig az első negyedévben 6,5 százalékos visszaesés volt.A Wind Trends Bulletin című összesített negyedéves adatai szerint például Európában az idei első negyedben a szélsebesség összességében 4,6 százalékkal elmaradt az átlagtól, a második negyedben azzal megegyezően alakult, míg a harmadik negyedben ismét 1,2 százalékkal alulmúlta azt. Hasonló ingadozás más régiók, például Észak-Amerika esetében is megfigyelhető, míg például Dél-Amerikában mindhátom eddigi idei negyedben jóval erőteljesebb volt a széltevékenység a korábbi évtizedek átlagánál (+3,7%; +6,9%; +6,4%).Az adatok - amelyek a földfelszín feletti 100 méteres magasság szélviszonyaira vonatkoznak - segíthetnek a szélerőművek üzemeltetőinek és fejlesztőinek a kapacitások teremelésének elemzésében, értékelésében. A jelentésben szereplő számok a Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja (ECMWF), a NASA, illetve az ugyancsak egyesült államokbeli székhelyű National Center for Atmospheric Research (NCAR) és University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) intézetek folyamatosan frissülő elemzésein alapulnak.