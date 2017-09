Több mint kétéves csúcsra ugrott az olaj ára

26 havi csúcson a Brent ára

Most török hírekre emelkedik az olajár

2015. július óta, vagyis közel 26 hónapja nem állt olyan magasan a Brent típusú kőolaj ára, mint most. A legutóbbi árfolyamemelkedést az okozta, hogy a török elnök, Tayyip Erdogan azzal fenyegetett, hogy elvágja a külvilágtól az Irak északi részén fekvő kurdisztáni régiót, az onnan érkező olajexport kiesése miatt csökkenne a globális kínálat.A törökországi Ceyhanba naponta 500-600 ezer hordó kőolaj érkezik Kurdisztánból, ez a mennyiség eshet ki a globális olajkínálatból, ha Erdogan valóban elvágja a külvilágtól a régiót, ráadásul az OPEC és nem-OPEC országok együttesen közel napi 1,8 millió hordóval fogják vissza kitermelésüket, ezek együttesen okozták az olajár emelkedését.Az olajárat az is felfelé segítette, hogy az elmúlt napokban a nagyobb olajkitermelő országok olajipari vezetői arról beszéltek, hogy a kitermelés visszafogása miatt a kereslet-kínálat hamarosan egyensúlyba kerül, erre utal egyébként az olajkészletek csökkenő szintje is.A további olajáremelkedés gátja az amerikai kitermelés lehet, az Energy Information Administration (EIA), az amerikai Energiaügyi Minisztérium testületének előrejelzése szerint ugyanis októberben már egymást követő tizedik hónapja emelkedhet az amerikai palaolaj-kitermelés.A két fontos olajfajta, a Brent és a WTI közül egyébként utóbbi kevesebbet emelkedett az elmúlt napokban, mivel az amerikai hurrikán-szezon miatt több észak-amerikai finomító is leállt, emiatt túlkínálat alakult ki az olajpiacon, a Brent-WTI spread 2015 augusztus óta nem látott szintre, 7,17 dollárra emelkedett.