Új útvonalon jöhet majd a gáz Magyarországra

Ezért Magyarország számára nemzetbiztonsági érdek, hogy csatlakozni tudjunk, hogy meg legyen az összeköttetés a déli gázfolyosóhoz, hogy délről is tudjunk gázt vásárolni

A miniszter elmondta, hogy a déli gázfolyosóhoz való csatlakozás legreálisabb forgatókönyve az együttműködés az orosz állami energiavállalattal, amely megkezdte a Török Áramlat gázvezeték építését, mert Románia továbbra sem kétirányúsította a gázcsatlakozást, Horvátországban pedig továbbra sem épült cseppfolyós földgáz (LNG) fogadására alkalmas terminál, így Közép-Európa számára továbbra is jelentős kihívást jelent az energiabiztonság kérdése.- húzta alá a miniszter.Szijjártó Péter elmondta, hogy Bulgária és Szerbia már korábban aláírta az ehhez szükséges megállapodásokat, amelyek értelmében az év végéig tisztázni kell a belföldi fejlesztések finanszírozási kérdéseit, és 2018 végéig minden szükséges engedélyt be kell szerezni, hogy 2019 végére működni kezdhessen a Magyarországra Szerbia felől érkező vezeték, amelyen 8 milliárd köbméter földgáz érkezhet Magyarországra.Szijjártó Péter szerint Magyarország számára óriási gazdasági lehetőség, ha Magyarországon keresztül is jut Európába orosz földgáz, és a déli gázfolyosóhoz csatlakozva a magyar gáztározók is kihasználtabbakká válnak, ami szintén komoly bevételt jelent Magyarország számára.