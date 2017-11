Újabb részletek derültek ki a Mol-INA-ügyről

Az újság részleteket közölt a Mol-INA-ügyben még tavaly december 23-án született választottbírósági határozatból, amelyet a horvát kormány azóta sem hozott nyilvánosságra.A genfi Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottság (UNCITRAL) szabályai szerint működő háromtagú bírói testület hiteltelennek minősítette Robert Jezicet, a Sanader-per koronatanúját. Ellentmondásosnak ítélte Jezic vallomását, amelyet azzal a céllal tett, hogy ártson Sanadernek. Ivan Turudic bírót, aki Sanadert korábban nem jogerősen tíz év börtönbüntetésre ítélte, a genfi bíróság elfogultsággal vádolja. A megvesztegetésre bizonyítékként felhasznált éttermi videofelvételéről - amelyen Sanader és Hernádi Zsolt, a Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. elnök-vezérigazgatója látható - kiderült, hogy montírozott.Jezic korábban azt állította, hogy Hernádi Zsolt 10 millió euróval vesztegette meg a volt horvát miniszterelnököt azért, hogy a Mol hozzájusson az INA horvát olajtársaság irányítási jogaihoz. Állítása szerint a Mol a pénzt az ő tulajdonában lévő svájci vállalat számlájára utalta. Jezic a horvát bíróságon kijelentette, hogy a pénzt a legrövidebb időn belül átutalja a bíróság számlájára, de ezt évek óta nem tette meg. A lap felteszi a kérdést, hogy lehet, hogy Jezic ellen még nem folyik eljárás, miért nem vették el az útlevelét, és hogy élhet továbbra is zavartalanul Svájcban.Az újság úgy értékelte, hogy a döntőbíróság elfogadta a Mol indoklását, amely szerint a korrupció és szervezett bűnözés elleni horvát ügyészség (USKOK) rávette Jezicet, hogy hamis tanúvallomást tegyen Sanader ellen.A genfi választottbíróság rámutatott: Horvátország nagy hangsúlyt fektetett arra az állítására, hogy a Horvátország és a Mol 2003-ban megkötött részvényesi megállapodását módosító egyezség - amelyet 2009. január 30-án írtak alá a felek - káros Horvátország számára, és ezért korrupció húzódik a háttérben. A választottbíróság szerint ennek a zágrábi bíróság túl nagy jelentőséget tulajdonított, és nem kellő alapossággal elemezte azokat a bizonyítékokat, amelyek állítólag a kenőpénzre vonatkoztak.Ivo Sanader volt kormányfő mindvégig azt állította, hogy bizonyítékok nélkül ítélték el, és politikai leszámolás áldozatává vált. A Mol szintén mindvégig tagadta a vádakat.A horvát kormány még 2014 elején fordult az ENSZ égisze alatt működő UNCITRAL-hoz. A horvát álláspont szerint azontúl, hogy a Mol korrupcióval szerezte meg az INA irányítását, elmaradtak a részvényesi szerződésben vállalt, a horvát olajfinomítókban eszközlendő Mol-befektetések, és a magyar befektető megsértette a kereskedelmi társaságokra vonatkozó horvát törvényeket.Az UNCITRAL szabályai szerint működő genfi válaszottbíróság elutasította a vesztegetésre, a társaságirányításra, valamint a 2003-as részvényesi megállapodás megszegésére vonatkozó valamennyi horvát kérelmet.Andrej Plenkovic horvát kormányfő a választottbíróság határozata után, tavaly december 24-én rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a horvát állam kivásárolja a Mol Nyrt. részesedését az INA-ból.Az INA 49,08 százaléka a Molé, és a magyar olajtársaság rendelkezik az irányítói jogokkal is a társaságban. A cég 44,84 százaléka a horvát államé.