Kedden beszél Teresa May, brit miniszterelnök, a befetetők arra figyelnek, hard-brexitre kell-e készülni

Bezárt a BÉT 2017.01.16 17:09

Hétfőn eséssel indult a kereskedés Nyugat-Európában, a rossz hangulat a nap végéig kitartott, így a magyar piac zárásának időpontjában 0,2 és 1,2 százalék közötti mínuszban álltak a főbb európai részvényindexek. Több esemény is van a héten, ami miatt negatív a hangulat a tőzsdéken: kezd kifulladni a Trump-rali, a befektetők arra figyelnek, betartja-e a gazdaság felpörgetésére tett ígéreteit az új amerikai elnök, továbbá kedden beszél Teresa May, brit miniszterelnök, amelyből kiderülhet, hogy hard-brexitre kell-e készülni. A hazai tőzsde felülteljesítőként 0,1 százalékot erősödött, ami főként a Magyar Telekom 1,2 százalékos és a Richter 0,7 százalékos emelkedésének volt köszönhető. Reggel több hazai blue chipre vonatkozóan is céláremelések érkeztek, a HSBC jelentősen, közel 12 százalékkal, 22 900 forintra növelte a Mol részvényeire adott célárát, míg a Goldman Sachs 7900 forintról 14 százalékkal 9000 forintra emelte az OTP-célárát. Ez azonban nem hatott érdemben a papírok árfolyamára, az OTP 0,4 százalékot gyengült, míg a Mol árfolyama nem változott az előző napi záróárához képest.