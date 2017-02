Jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, végül a BUX felülteljesítőként 0,8 százalékos pluszban zárta a napot. A blue chipek közül a Mol és a Magyar Telekom papírjai 1,2 százalékkal vezették az emelkedést, de az a Richter is 0,6 százalékot, míg az OTP papírjai 0,5 százalékot erősödtek.

Továbbra is kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékot, a francia CAC 40 pedig 0,2 százalékot emelkedett. A hazai tőzsdén az OTP megállíthatatlannak tűnik, a magyar nagybank a mai 0,6 százalékot erősödésével már zsinórban a hetedik napja emelkedik. A többi blue chip közül a Magyar Telekom 0,8 százalékot, a Mol papírjai pedig 0,3 százalékkal kerültek feljebb.

Bombaformában az OTP 2017.02.15 08:10

Tegnap új csúcsra emelkedtek a tőzsdék Amerikában, miután Janet Yellen a kongresszusi meghallgatásán arról beszélt, hogy nem lenne túl okos döntés sokáig várni a kamat emelésével, mivel a gazdasági növekedés mellett az infláció is éledezik. Ennek köszönhetően első sorban a pénzügyi szektor kezdett emelkedésbe, mivel az emelkedő infláció és a kamatemelések miatt a hozamok is megemelkedhetnek.

Ezt lekövetve az ázsiai piacokon is kedvező volt a befektetői hangulat, a japán Nikkei 1,1 százalékot, a hongkongi Hang Seng 1 százalékot, az ausztrál ASX 0,9 százalékot emelkedett, míg a kínai Shanghai Composite 0,4 százalékot esett.

A Nikkei komponensei közül szintén a pénzügyi intézmények mutatták a legnagyobb emelkedést, így a MS&AD 4 százalékot, a Dai-ichi Life pedig 4,5 százalékot erősödött. A Toshiba részvényei további 10 százalékot estek a mai kereskedésben, miután a vállalat közzé tette a gyorsjelentését. Tegnap a Nikkei újságban még olyan hírek láttak napvilágot, melyek szerint egyáltalán kétséges az is, hogy a cég képes lesz-e a további működésre, vagy be kell szüntesse tevékenységét. A japán cég mostani jelentése azért is volt különösen érdekes, mert ebben került kifejtésre, hogy 6,3 milliárd dolláros veszteséget kényszerülnek elkönyvelni az amerikai nukleáris üzletága miatt.

A határidős részvényindexek jelen állása alapján mérsékelten emelkedhetnek a főbb részvényindexek a nyitáskor, ma elsősorban Európában is a pénzügyi vállalatok állhatnak a befektetők figyelmének a középpontjában, így itthon az OTP papírjai érdemes figyelni, a magyar nagybank árfolyama zsinórban a hatodik napja emelkedik, csak a héten már 2,7 százalékkal kerültek feljebb a papírok.

Ami az adatközléseket illeti főként a tengerentúlról várhatóak fontosabb kiskereskedelmi és ipari termelési adatok, illetve folytatódik Janet Yellen kongresszusi meghallgatása.