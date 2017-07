Mérsékelt, fél százalékos korrekció alakult ki ma az olaj árfolyamában, miután közel 6,5 százalékot emelkedett ezen a héten. Az árfolyam emelkedését a hétfői szentpétervári találkozón elhangzottak támogatták Szaúd-Arábia energiaügyi minisztere, Khalid al-Falih a találkozón bejelentette, országa augusztusban 1 millió hordóval napi 6,6 millió hordóra vágja vissza az olajexportot és Nigéria is csatlakozott az olajországok kitermeléscsökkentési vállalásaihoz.

A délelőtti kereskedés végén a nemzetközi hangulat támogatja a magyar tőzsde emelkedését is, ahol a BUX index már 0,7 százalékot emelkedett. A blue chipek közül az OTP- és a Mol-papírok árfolyama 1,2 százalékot emelkedett, a kisebb kapitalizációjú vállalatok között pedig az ANY Biztonsági Nyomda-részvények emelkednek ki, melyek árfolyama másfél százalékot emelkedett ma.

Közben az Opimus-részvények árfolyama is közel négy százalékot esett, itt szintén technikailag megközelítve az látható, hogy a 140-150 forintos sáv jelöl egy korábbi támasz/ellenállás szintet, abban az esetben ha tovább esne az árfolyam.

Csúnyán ütik ma is a Konzum-papírokat, a Mészáros-lufi kipukkadt, a július 12-i csúcshoz képest 62 százalékot esett az árfolyam, a mai kereskedésben eddig 12 százalékot esett. Nehéz technikailag elemezni a grafikont, de a következő támasz 850 forint körül lehet, ahonnan korábban lefordult az árfolyam.

Megtört a Richter lendülete 2017.07.26 09:56

A Richter-részvények árfolyama a június 19-i 7296 forintos történelmi csúcs óta esik, jelenleg 6680 forint az árfolyam, ami közel kilenc százalékos esés. Ma eddig egy százalékot esett az árfolyam, a napos grafiknon látszik, hogy múlt héten megtört a tavaly év végétől behúzott napos trendvonal, azonban a 2015 óta tartó emelkedő trend még nem került veszélybe. Ennek a trendcsatornának az alja közel 6500 forintnál húzódik.

A vállalat egyébként múlt hét szerdán jelentette be, hogy az Európai Bizottság is engedélyezte a Nyugat-Európában Reagila néven futó készítmény forgalomba hozatalát, amely kezdeti emelkedést is hozott a részvény árfolyamában, azonban a lendület nem sokáig tartott.