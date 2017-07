Észvesztő tempóban zuhan a napenergia ára - Csúcsra tör Magyarország

A fellendülésben jókora szerepe van két rendkívüli méretű, az Egyesült Arab Emírségekben indított naperőmű fejlesztési projektnek, amelyek tervezett névleges kapacitása együttesen megközelíti a Paksi Atomerőmű jelenlegi kapacitását.

Míg a beruházási érték 2016-ban 17 százalékkal zuhant az előző évhez képest, az újonnan telepített tiszta energia kapacitások 9 százalékkal gyarapodtak.

2017 második három hónapjában világszerte összességében mintegyáramlott be a szinte teljesen klímasemlegesterületére. Ezhaladja meg az első negyedéves adatot, és az elmúlt egy év legmagasabb negyedéves értékét jelenti - derül ki a Bloomberg New Energy Finance (BNEF) összesítéséből.dubai Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum Sejk III nevű erőmű, illetve azabu-dzabi Marubeni JinkoSolar & Adwea Sweihan projekt finanszírozása összességébenral járult hozzá a globális tiszta energia beruházások értékéhez.A dubai naperőmű harmadik fázisának megépítésére tavaly nyertes tenderajánlatot benyújtó Masdarhatározott meg az áramvásárlási megállapodásban, ami világszinten is az egyik legalacsonyabb ár. A projekt finanszírozása júniusban zárult le, ezt követően pedig az árak tovább estek. A fent említett Sweihan projekt keretében kiírt tenderre beérkezett nyertes ajánlat márígért. A kezdetben 350 megawattos kapacitásról szóló terveket menet közben az abu dzabi villamosenergia- és vízügyi hatóság (ADWEA) kibővítette, így a kivitelező konzorcium 1200 megawatt kapacitás telepítéséről, valamint 25 éves áramátvételről állapodott meg a hivatallal.Noha az idei második negyed 64,8 milliárd dolláros adata negyedéves összevetésben dinamikus emelkedésre utal, éves összehasonlításbant jelez. A csökkenő beruházási adatokból azonban hiba lenne a tiszta energiaforrások iránti kereslet gyengülésére következtetni, azok sokkal inkább aNagyrészt tehát a napenergia és az egyébaz oka annak, hogy a tiszta energiaforrások összesített beruházásai értékben csökkenést mutatnak az elmúlt negyedévekben. A BNEF becslése szerint a fotovoltaikus napenergia és a szárazföldi szélenergia projektekaz elmúlt 12 hónapban a technológiai fejlődésnek, valamint a piacon kialakult éles versenynek köszönhetőn.

Forrás: Bloomberg New Energy Finance

önmagukban a teljes érték több mint felét,nyi beruházást vonzottak, ami éves összevetésben, az előző negyedévhez képest pedigszázalékos emelkedés. A szélfarmok 26,2 milliárd dolláros második negyedéves beruházási értéke az előző év hasonló időszakához képest 29 százalékos csökkenést, azonban az év első negyedéhez képest 43 százalékos emelkedést jelent.Magyarországon egyelőre - részben a szabályozási környezet miatt - nem várhatóak 100 MW kapacitás nagyságrendű nagy naperőművek telepítései, de az idei évben így is. Jelenleg a Mátrai Erőmű által üzemeltett 16 megawattos naperőmű a legnagyobb műfajában Magyarországon, azonban ennél nagyobb kapacitások telepítéséről is szólnak tervek. Például egy tavaly őszi bejelentés szerint a Dunamenti Erőmű területén akár 20 MW beépített teljesítményű szolárpark is épülhet , míg a holland Photon Energy összességében 50 MW kapacitással hozna létre több kisebb napelemparkot országszerte.

Forrás: MEKH

A fejlesztések idén pedig még nagyobb sebességre kapcsolhatnak, miután tavaly év végéig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) újabb 2500, többnyire naperőművekre vonatkozó létesítési kérelem érkezett be, amelyek körülbelül 2000 megawatt kapacitást fednek le.

A Magyarországon telepített fotovoltaikus kapacitások folyamatos emelkedést mutattak az elmúlt években, ígyot érhettek el összességében. Ennek jelentős részét az 500 kilowattnál kisebb teljesítményű erőművek szolgáltatták, az ennél nagyobb kapacitások összességében 25,2 megawattot képviseltek az állományból. 2016-ban 2015-höz hasonlóanjöhetett létre, így a teljes állomány év végére megközelíthette a 270 MW-ot.Bár a benyújtott tervek 100 százalékos megvalósulása nem valószínű (részben az átvételi rendszer 2017. január elsejei módosulása miatt, amely a korábbiakhoz képest csökkenti az átvételi időszakot), a következő években a napenergia-termelés jelentős növekedésére lehet majd számítani Magyarországon.