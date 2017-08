Extrém áramárak jöhetnek - Az elektromos autók jelentik a legnagyobb kérdést

Folyamatos átalakulásban vannak az európai villamos energia piacok: a szabályozások felülvizsgálata, az új törvények - például a német villamosenergia-piaci törvény - pedig értelemszerűen jelentősen befolyásolják az üzleti döntéshozatalt és a piaci trendeket. Mindez számos változót jelent a szektor jövőbeli pályáját illetően, az azonban már most valószínűnek látszik, hogy a kereslet és a megújuló energiaforrások súlyának emelkedésével pár éven belül jelentős emelkedésnek indulhatnak az áramárak, amit ráadásul egyre több kilengés fog kísérni majd az EU28-ban. Ezt prognosztizálja az Energy Brainpool németországi székhelyű tanácsadó cég, amely az Európai Bizottság EU Energy Trends to 2050, illetve a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) World Energy Outlook 2016 című kitekintéseire is érdemben támaszkodott a jelentés elkészítése során.Nézzük, mit prognosztizál a jelentés az egyes faktorok tekintetében:A termelő kapacitásokat egyre inkább a megújuló energiaforrások fogják dominálni, különösen a szél-, a fotovoltaikus nap-, valamint a vízenergia. Minden energiaforrást tekintetbe véve 2050-ben az EU teljes villamos energia termelésének körülbelül 30 százalékát várhatóan a szélenergia fogja biztosítani. Míg a széntüzelésű erőművek súlya 4 százalékra zsugorodik, addig a földgáz nagyjából tartani tudja majd részarányát - egyedüliként a hagyományos energiahordozók között. Ennek következtében a konvencionális erőművi kapacitások aránya 50-ről körülbelül 30 százalékra zsugorodik majd az előttünk álló bő három évtizedben. Az előrejelzés az energiatárolási megoldások fejlődése mellett is azt várja, hogy a megújulók növekvő részaránya a villamos energia árak jelenleginél sokkal nagyobb mértékű ingadozásához vezet majd.

A telepített bruttó termelő kapacitások alakulása

Forrás: Energy Brainpool

A termelt árammennyiség - elsősorban a keresletnek a közlekedési-szállítási, illetve fűtési ágazat elektrifikációjából fakadó erősödésével párhuzamosan - körülbelül 18 százalékkal bővülhet 2050-ig. A hagyományos energiahordozók megújulókhoz képest jóval nagyobb rendelkezésre állása miatt a kereslet kielégítésében a fosszilis és nukleáris források súlya jóval nagyobb lesz, mint a telepített névleges kapacitásokban. A tanulmány által változó megújulóknak nevezett energiaforrásokok a teljes termelt mennyiség 36, míg a konvencionális erőművek 44 százalékát fogják biztosítani, a fennmaradó 20 százalékot pedig az olyan, szintén megújuló források fedezik majd, mint a biogáz vagy biomassza-erőművek.

A különféle energiaforrások súlya a termelésben

Forrás: Energy Brainpool

A 2020-ig terjedő prognózis alapját a határidős piaci jegyzések képezik, míg az ezt követő időszak értékeinek számítása során a tanulmány írói az IEA évszázad végéig 2 Celsius-fokos globális átlaghőmérséklet-emelkedést előre vetítő forgatókönyvét vették alapul. A még kezelhető mértéket képviselő 2 Celsius-fokos szcenárió a tanulmány szerint elsősorban a szén-dioxid EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében jegyzett árának (EUA) jelentős emelésével érhető el. A szén-dioxid drágulása a fosszilis tüzelők keresletének csökkenése irányába hat, ami pedig relatív konstans árakat eredményez a szén és a földgáz piacán.

Az energiahordozók árának és az EUA várható alakulása

Forrás: Energy Brainpool

A határidős árupiac alacsony árfolyamai 2020-ig nyomás alatt tartják, azt követően azonban tartós emelkedésnek indulhatnak az áramárak. Az emelkedés a 2020-as évtizedben végig ütemes lesz az előrejelzés szerint, mégpedig zömmel a földgáz keresletének és árának emelkedése, a költségesebb tiszta technológiák terjedése, illetve a szén-dioxid-kvóták drágulása miatt. 2030-at követően az áremelkedés lassul, 2040 után pedig várhatóan egy konstans szinten állandósul, mivel a szél- és napenergia erősödő hozzájárulása miatt időszakosan rendkívül alacsony-, sőt, negatív árkörnyezet is kialakulhat a piacokon. Bár az egyes piacokon jelentős eltérések lehetnek, ezzel együtt általánosságban az EU28 egészét tekintve az átlagos zsinóráram árak 100 euró közelébe, többszörösükre emelkedhetnek megawattóránként.

Forrás: Energy Brainpool

A trendhez igazodva a szélenergia alapon termelt villamos energia átlagos súlyozott piaci ára várhatóan szintén érdemben emelkedik majd 2020 és 2040 között, és azt követően is magas maradhat az egyre nagyobb telepített kapacitások és az erősödő piaci verseny mellett is.

Forrás: Energy Brainpool

A napenergia esetében hasonló trendre lehet számítani, bizonyos időszakokban azonban, amikor a termelés érdemben felülmúlja majd a keresletet, az eladási érték élesen csökkenhet. A tanulmány által alkalmazott eladási érték más indexeknél realisztikusabb képet ad a megújuló alapú termelés bevételeinek várható alakulásáról, miután számol azon időszakokkal is, amikor rendkívül alacsony vagy negatív árak alakulnak ki, esetleg az egységeket le ki kell vonni a termelésből.

Forrás: Energy Brainpool

A jövőben, különösen 2026-ot követően várhatóan egyre gyakrabban alakulhatnak ki extrém magas és extrém alacsony árak az Európai Unió árampiacain, ami alatt 100 euró/MWh fölötti, illetve 0 eurós vagy az alatti árfolyamok értendők. Az árak fokozódó volatilitása összefügg az ingadozó termelésű megújuló források terjedésével, mindez azonban új lehetőséget kínál majd, például az energiatároló rendszerek számára.Az árampiacokon átmeneti jelleggel már eddig is kialakultak rendkívüli tüskék, ezek azonban egyelőre nem szűrődtek át a végfogyasztói árakba. Januárban például a magyar árampiacon időszakosan olyan magas árak alakultak ki, amelyek többszörösen meghaladták nem csak a szokásos hazai, de a nyugat-európai áramárakat is. Ez pedig a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) szerint is a jövőben szintén megismétlődhet

Forrás: Energy Brainpool

Az elektromobilitás terjedése döntő faktor lesz az európai és nemzeti üvegházgáz-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célok teljesülése szempontjából. A tanulmány úgy kalkulál, hogy amennyiben 2050-re az EU28 privát szállítási szektora elérné az elektromos hajtás 100 százalékos penetrációját, úgy az önmagában mintegy 830 terawattóra/év többlet áramkeresletet generálna, ami körülbelül negyede a jelenlegi európai áramigénynek.A tanulmány készítői az egyes országokra is igyekezték modellezni az e-mobilitás terjedéséből eredő többlet áramigény alakulását:

Forrás: Energy Brainpool