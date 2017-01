Ez a világ 20 legbiztonságosabb légitársasága

A-H

Air New Zealand

Elkészítette idén is az Airlinesratings.com a világ legbiztonságosabb légitársaságainak listáját. Sorozatban a negyedik éve az ausztrál Qantas áll a lista élén, amelynek nevéhez egyetlen egy haláleset sem fűződik a modern utasszállítás korában (vagyis a második világháború vége óta).Az Airlinesratings.com a világ 425 légitársaságát értékelte. Számos tényezőt vizsgált, például a légitársaságokat felügyelő szervezetek jelentéseit, a légitársaságok baleseti statisztikáit, a flotta életkorát, de az is szempont volt, hogy milyen új, innovatív technológiákat vezettek be a repülésbiztonság érdekében.Ez alapján a világ 20 legbiztonságosabb légitársasága névsorban:Új-Zéland nemzeti légitársasága, évente 14-15 millió utast szállít és a világ 16 országába repül a szigetországról.

Forrás: Shutterstock

Alaska Airlines

Az 1932-ben alapított légitársaság az Egyesült Államokba, Kanadába és néhány közép-amerikai célállomásra repül.

Forrás: Shutterstock

All Nippon Airways

Japán legnagyobb légitársasága, több mint 20 ezer embert foglalkoztat.

Forrás: Shutterstock

British Airways

A brit légitársaság 2011-ben egyesült a spanyol Iberia légitársasággal, létrehozva az International Airlines Groupot, ami bevétel alapján Európa harmadik legnagyobb légitársasága.

Forrás: Shutterstock

Cathay Pacific Airways

Hongkong első számú légitársasága, négyszer nyerte el a Skytrax-től "A világ legjobb légitársasága" címet.

Forrás: Shutterstock

Delta Air Lines

Az egyik legnagyobb amerikai légitársaság, naponta több mint ötezer járatot üzemeltet. A SkyTeam légiszövetség egyik alapító tagja volt.

Forrás: Shutterstock

Etihad Airways

Az Egyesült Arab Emirátusok második legnagyobb légitársasága, évente 9 milliárd dollár feletti bevételt termel.

Forrás: Shutterstock

EVA Air

A cég tavaly 11 millió utast szállított, amivel a második legnagyobb tajvani légitársaság.

Forrás: Shutterstock

Finnair

Finnország nemzeti légitársasága, amely éves szinten 10 millió feletti utast szállít európai, ázsiai és észak-amerikai célállomásokra.

Forrás: Shutterstock

Hawaiian Airlines

A honolului központtal működő légitársasága Amerika nyolcadik legnagyobbja: A legrégebbi amerikai légitársaság, amelynek még nem volt halálos balesete.

Forrás: Shutterstock