Ez már nagyon beteg: 1 millió dollárt érhet egy Bitcoin

Jelenleg 16 381 100 darab Bitcoin van forgásban 2817 dolláros átlagáron. Ez azt jelentené, hogy 1 millió dolláros árfolyam esetében a Bitcoin piaci kapitalizációja meghaladná a 16 ezer milliárd (!) dollárt.

Kontextusba helyezve az S&P 500 vállalatainak a teljes piaci kapitalizációja jelenleg 22 ezer milliárd dollár.

A bizakodók számára azért érdemes megemlíteni, hogy 2012 végén még csak 6 dollár környékén állt az árfolyam, így bő 5 év alatt több mint 470-szeresére emelkedett, az 1 millió dollár pedig "mindössze" 353-szerese a mostani árnak. Ebben az esetben jó pár dollármilliárdos fog járkálni az utcákon.

Néhány nappal ezelőtt a Business Insider vezérigazgatója, Henry Blodget tett egy merész előrejelzést, szerinte a Bitcoin ára egy nap elérheti az 1 millió dollárt. Ehhez most szerdán a CNBC műsorában Jim Cramer is csatlakozott, szerinte a decentralizáltság miatt folyamatosan növekszik a kereslet a digitális valuta iránt, ami miatt van esély az 1 millió dolláros árfolyamra. Cramer egy másik meglepő teóriával is előállt, ami szerinte hozzájárulhat az extrém árazáshoz, ez pedig az, hogy az európai bankok zsákolják a Bitcoint, mivel azzal tudnak fizetni a zsarolóvírusokért, mint például legutóbb a világot letaroló Wannacry esetében.Ugyan ez nem hangzik túl megalapozott érvnek, főleg, hogy az európai Bitcoin tőzsdék forgalma a globális forgalom mindössze 9 százalékáért felelős, de azért kicsit eljátszadozva a számokkal nézzük meg mit is jelente az 1 millió dolláros árfolyam: