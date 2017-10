Faber: Hála Istennek nem fekete, hanem fehér emberek népesítették be Amerikát

Néhány mondat, és annyi az életműnek

Marc Faber a világ egyik legismertebb befektetője, a pesszimista beállítottsága miatt csak Dr. Doomnak (Dr. Balsors, Dr. Végzet) nevezett svájci szakembert nem csak népszerű hírlevelén, a The Gloom, Boom & Doom Reporton keresztül lett ismert, de rendszeres megszólaló volt saját műsorokkal, rovatokkal a CNBC-n, a Bloombergen és a Marketwatchon is, ráadásul szakértelmére vállalatoknál is igényt tartottak, az ezközkezeléssel foglalkozó Sprott, a bányászattal foglalkozó Novagold Resources és az Ivanhoe Mines is a vezetőségébe választotta Fabert. Azt, hogy Dr. Doom eléggé excentrikus, és kemény beszólásai vannak, eddig is tudtuk, de legutóbbi hírlevelében alaposan túllőtt a célon, és nagyon úgy tűnik, hogy néhány nem túl polkorrekt megjegyzésével az egész életművét tönkreteszi a 71 éves guru.

Forrás: gloomboomdoom

Zimbabwe

Hála Istennek nem fekete, hanem fehér emberek népesítették be Amerikát, különben az Egyesült Államok most úgy nézne ki, mint Zimbabwe. Lehet, hogy valamikor ez még eljön, de legalább volt 200 olyan év, amikor fehér többség irányítása alatt állt a gazdaság és a politika.

Szomorú dolog, ha egy olyan társadalomban kell élned, ahol nem fejtheted ki a nézeteidet, vagy ha kifejted, akkor azokat rögtön elítélik anélkül, hogy megvizsgálnák, hogy azok milyen kontextusban hangzottak el,

De mit is állított Faber, amire egymás után határolódnak el tőle a befektetőtársai, olvasói, munkaadói? A legutóbbi, októberi hírlevelében Faber többek között az Egyesült Államokban tapasztalható faji ellentétek kiéleződéséről írt, utalva a Charlottesville-i eseményekre, ahol fajgyűlölő csoportok és baloldali radikálisok tüntettek, az azt követő összecsapásoknak halálos áldozata is volt. Faber véleménye ebben a témában is markáns volt, a gurunak sikerült rasszista gondolatait összemosni gazdasági és politikai folyamatokkal. Faber hírlevelében azt írja:Faber ehhez még hozzátette, hogy ő nem rasszista, csak a valóságot akarta bemutatni, még ha így ez a vélemény politikailag inkorrekt is.A guru azt is kifejtette, hogy nem ért egyet azzal, hogy sorra távolítják el az Egyesült Államokban államférfiak szobrait, szerinte azokat a szobrokat olyan tiszteletreméltó embereknek emelték, akiknek egyetlen bűnük az volt, hogy azt tették, amit minden korabeli társadalom tett volna, vagyis hogy leigázta a társadalom egy részét.A hírlevél már október 3-án megjelent, de nagyobb hullámokat csak az elmúlt napokban vetett, miután Faber egy interjúban újra beleállt a témába, és kifejtette, hogy az európaiak vitték magukkal a tudományokat Amerikába, és nem biztos benne, hogy az afrikaiak is meg tudták volna tenni ezt. Azt is mondta még, hogy ha történelmi tények felemlegetése rasszizmus, akkor ő rasszista. Ezen túlmenően aggodalmát fejezte ki a szólásszabadság állapota miatt, különösen ami az Egyesült Államokat illeti.mondta Faber.És hogy mindenki elhiggye, hogy komolyan gondolt minden szót, amit a hírlevelében leírt, még hozzátette: az afrikaiak mindig a gyarmatosítók elnyomásával mentegetőznek, ha arról van szó, miért annyira elmaradottak gazdaságilag, pedig sokkal jobban teljesítenének egy nyugati gyarmati rendszerben.

Tiltólista

Faber legutóbbi hírleveléből akkora botrány lett, hogy a Bloomberg, a CNBC és a Fox azonnal jelezte, hogy a továbbiakban nem kíván együttműködni a Thaiföldön élő guruval, ráadásul azok a cégek is elítélték Faber rasszista kijelentéseit, amelyeknek az igazgatóságában ült az ismert befektető. A Sprott, a Novagold Resources és az Ivanhoe Mines is jelezte, Faber távozik a társaság vezetéséből, Peter Grosskopf, a Sprott vezérigazgatója pedig azt nyilatkozta, hogy mélységesen csalódott Faberben és sokkolta a befektető kommentje. Faber egyébként más cégek, például az Orion Engineered Carbons vagy az Indochina Capital felsővezetésében is helyet kapott, utóbbi cégek azonban egyelőre nem tettek közzé hivatalos véleményt a Faber hírlevelében leírtakkal kapcsolatban.