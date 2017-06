Fájni fog, ha az Amazon autóértékesítésbe kezd Európában

Online értékesítésbe kezdhet az Amazon

Tudok arról, hogy az Amazon tervez valamit ezen a területen

A prémium gyártók már régóta árulják autóikat a neten

A következő szint

Úgy tűnik, hogy az Amazon digitális támadásba lendülhet és megjelenhet az európai járműértékesítési piacon. Az internetes óriás már le is igazolta Christoph Moellert, aki korábban az Oliver Wyman partnere volt, ahol az autóipar volt a szakterülete múlt februárig. Moeller elmondása szerint az Amazonnál ő felügyeli majd az OEM üzletágat az európai piacon.Az Amazon hatalmas összegeket költ arra, hogy felépítse új operációját, amelynek központja Luxemburg lesz és az Egyesült Királyságban kezdi meg működését. A megfelelő emberek toborzására sem sajnálja a pénzt a vállalat, a hírek szerint hatalmas juttatási csomagokkal csábítják magukhoz a szakembereket.- jelentette ki a Fiat Chrysler szóvivője.Az Amazonnál nem voltak hajlandóak kommentálni az európai terveikkel kapcsolatos találgatásokat, így egyelőre az sem világos, hogy új vagy pedig használt autókat értékesítenének. Azt viszont már tavaly bejelentette a vállalat, hogy megállapodtak a Fiat Chryslerrel arról, hogy az olasz oldalukon három Fiat-modellt is fognak értékesíteni. A programot márciusban kiterjesztették és most már lehetőség van lízingelni is a járműveket.Ezek a tervek természetesen azoknak az autókereskedőknek fognak igazán fájni, amelyek hatalmas szalonokat tartanak fenn, illetve sok embernek adna munkát. Az ő forgalmukat csökkentheti az online értékesítés, miközben a működési költségeik megmaradnak.Egyáltalán nincs szó arról, hogy az Amazon új ötlettel rukkolt volna elő, az egyre erősebb verseny miatt a prémium autógyártók az elmúlt években mindent megtettek annak érdekében, hogy csökkentsék kiadásaikat, illetve új csatornákon keresztül érjék el, szolgálják ki régi és új ügyfeleiket. Ennek érdekében pedig egymás után kezdtek online értékesítésbe, amelynek köszönhetően csökkenthették szalonjaik számát és kiszolgálhatták az ügyfelek változó igényeit.Érthető, hogy költséghatékonyság jegyében sorra zárják be a szalonjaikat az autógyártók és igyekeznek a vásárlóikat az interneten kiszolgálni, ahol ma már gyakorlatilag úgy rendelhetünk autót, mint pizzát, még házhoz is szállítják. Jó példa erre a Mercedes , ahol a kiválasztást és konfigurálást követően csupán néhány adminisztrációs részlet miatt kell befáradnia a vásárlónak a gyártó legközelebbi szalonjába Németországban. De ez nem nagy durranás ma már, sokkal izgalmasabb a mobil applikációk megjelenése, amelyek segítségével még a számítógép elé sem kell leülnie a potenciális vásárlóknak. Egyszerűen fogja a mobilját, letölti az általa preferált márka alkalmazását és konfigurálja a neki tetsző járművet. Ez persze önmagában még elég ingerszegény folyamat, ebben hozhat igazi áttörést a virtuális valóság alkalmazása, amelyről alábbi cikkünkben írtunk részletesen.