Falják az energiát a magyar ingatlanok

A hazai lakásállomány nem felel meg a napjainkban elvárható hőtechnikai követelményeknek (fajlagos energiafogyasztásuk nagyobb, mint 300 kWh/m2/év). A lakásállomány közel kétharmadát kitevő, 2,85 millió családi házból pedig 2,5 millió egyáltalán nem rendelkezik szigeteléssel. A szigetelés hiányát a pénztárcánkon is megérezzük. Egy átlagos háztartás a bevételének hozzávetőleg egyharmadát költi rezsire, amelynek háromnegyedét a fűtési és hűtési költségek teszik ki. Jelen pillanatban igen nagy feladatnak tűnik, hogy 2021-től minden új építésű épületnek közel nulla energiaigényűnek kell lennie - állapítja meg a tanulmány.Az önkormányzati épületek nagy fűtött alapterülettel rendelkeznek, és a lakásállományhoz hasonlóan csak minden ötödik épület tekinthető korszerűnek. Ezért a jelentős fűtési költség az önkormányzatokra hatványozottan igaz. Egy kisebb 1-2 ezer fős település esetében az éves gázszámla több milliós tétel is lehet (5-10 millió Ft). Az idei tél alatt pedig több kisebb önkormányzat volt kénytelen extra téli szünetet elrendelni, mivel nem tudták felfűteni az iskola épületét.Az ország végső energiafogyasztásának közel 40 százalékáért az épületek a felelősek, az épületek fogyasztásának háromnegyedét pedig a fűtés teszi ki. Az idei télen ez az arány még magasabb volt, hiszen kiemelkedően hideg hónapok vannak mögöttünk: míg egy átlagos, 0 °C napi középhőmérsékletű téli napon a hazai földgázigény 45-55 millió köbméter körül alakul, addig januárban átlagosan több mint 5 fokkal volt alacsonyabb a hőmérséklet, így idén volt olyan nap, amikor a duplájára is felugrott a földgázfogyasztás.A szigetelés tekinthető az egyik leggyorsabban megtérülő befektetésnek, a lakosság számára pedig pályázati és hitelforrási lehetőségek is elérhetőek. A megfelelő szigetelés télen a falak állapotától függően 35-40 százalékos, de akár 60-65 százalékos energia-megtakarítást is eredményez, míg nyáron 5-7 fokkal csökkenti a lakások hőmérsékletét - hívta fel a figyelmet a WWF a március 25-i Föld Órája kezdeményezés apropóján kiadott közleményében. Ha a fűtési és hűtési költségeken is spórolunk, akkor a szigetelési beruházások, épületszerkezettől függően, akár 2-4 év alatt is megtérülhetnek.