Fegyverkezik a világ, örülnek a hadiipari cégek

A cég bevétele 12,69 milliárd dollárra emelkedett a tavalyi második negyedévi 11,58 milliárd dollárról, és ezzel meghaladta a szakértők véleményének az átlagában szerepelt 12,40 milliárd dollárt.

A második negyedévben a cég legfontosabb, repülőgép- és helikoptergyártó ágazatának az eladása jelentősen, 19,4 százalékkal nőtt.

A Lockheed Martin F-35 repülőgépeinek a vásárlása a Pentagon legdrágább fegyverkezési programja, amelyet a kimagaslóan magas költségek miatt bírált egyebek között Donald Trump amerikai elnök is.

A cég idén már másodszor javított nyereség-előrejelzésén. A második negyedéves adatok alapján az év egészére 12,30-12,60 dolláros részvényarányos eredményt vár a Lockheed Martin az áprilisban becsült 12,15-12,45 dollár után.

A Lockheed Martin az éves árbevételére vonatkozó becslését is javította kedden, 49,50-50,70 milliárd dollárról 49,80-51 milliárd dollárra változtatta.

Az amerikai társaság kedden tette közzé, hogy az adózott eredménye 942 millió dollár, részvényenként 3,23 dollár lett a június 25-én záródott három hónapban.Nézzük a fontosabb számokat:Szintén pozitívum, hogy Marillyn Hewson, a vállalat vezérigazgatója optimista az európai piac kilátásaival kapcsolatban is. Elmondása szerint a franciák után már a németek is érdeklődnek a C-130J típusú katonai szállítórepülői iránt, emellett F-35-ös vadászrepülőgépeikből is további példányokat értékesíthetnek az Egyesült Királyság, Olaszország, Norvégia, Hollandia és Dánia részére, de új potenciális vevőként megjelent Finnország és Belgium is. Sőt, Németország a cég rakétaelhárító rendszere iránt is komolyan érdeklődött.Mint már korábban írtunk róla, 2015-ben az Európai Unió 28 tagállama a teljes GDP 1,4%-át fordította védelmi kiadásokra, ami nemzetközi viszonylatban alacsonynak számít, és nem felel meg a katonai szövetség által előírt 2%-os GDP-arányos kritériumnak. Nem véletlen, hogy Donald Trump amerikai elnök már kampánya alatt is sokszor támadta a NATO-tagokat a 2%-os elvárás teljesítésének elmulasztása miatt, legutóbb pedig a májusi NATO-csúcson sürgette a védelmi kiadások növelését.