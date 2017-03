Felrúgná az autógyárakkal kötött alkut Trump

A Trump adminisztráció üzemanyag-hatékonysági szabályok visszavonását célzó terve Barack Obama egyik legjelentősebb politikai eredményét semmisítené meg. Az előző adminisztráció még 2009-ben állapodott meg az autógyártókkal az egységes nemzeti üzemanyag-hatékonysági kritériumokról; az egyezség tulajdonképpen szövetségi és állami szabályozási eszközök kombinációjával hozza létre a standardot.A szabályozás előírta az autógyártóknak, hogy 2016-ra az általuk gyártott járművek átlagos üzemanyag-hatékonysága érje el a 35,5 mérföld/gallon (körülbelül 100 km/6,6 liter) szintet. Két évvel később aztán új, szigorúbb előírásokat alkotott meg az adminisztráció (54,5 mérföld/gallon; körülbelül 100 km/4,3 liter), amelyet 2025-ig kell elérniük az új modelleknek, évente körülbelül 5 százalékos hatékonyságjavulást feltételezve. A megállapodás kidolgozásában a Közlekedési Minisztérium, a kormányzat környezetvédelmi szerve, az EPA, valamint Kalifornia állam is részt vett.Az autógyártók eleddig túlteljesítették a követelményeket (2014-15-ben 4,5, illetve 2,5 százalékkal), miközben sikerült rekord nyereséget is elérniük. Az alacsony olajárak azonban nem segítik elő a nagyobb üzemanyag-hatékonyságot. Míg 2011 és 2015 között az átlagos amerikai benzinár 3,5 dollár/gallon körül alakult, addig 2015 óta ez 2,30 dollárra süllyedt. Ezzel párhuzamosan jelentősen bővült a kereslet a benzinfaló tehergépjárművek és a SUV-ok iránt, a szabványok lazítása pedig nagyobb teret engedne az amerikai autógyártók számára, hogy többet fektessenek a teherautók és SUV-k fejlesztésébe, amelyek napjainkban a teljes amerikai autópiac közel kétharmadát teszi ki. A lépés rövid távú kedvező profithatásaival szemben hosszabb távon csökkentheti az amerikai autógyártók versenyképességét, hiszen az európai és ázsiai vetélytársaknak a következő években továbbra is mind szigorúbb helyi szabványoknak kell megfelelniük.A jelenlegi szabályozás megváltoztatása azonban nem lesz egyszerű - írta a The Economist . Az EPA-nak Scott Pruitt vezetésével újra kell indítania a jogszabály-alkotási folyamatot, ami éveket vehet igénybe, és vissza kell vonnia például az államoknak saját emissziós szabályok bevezetését lehetővé tevő engedélyt is, ami precedens nélküli lépés lenne. Emellett a szabályok hatályon kívül helyezését vagy megváltoztatását valószínűleg bíróságok előtt is meg kell védenie az adminisztrációnak.