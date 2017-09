Feltámadt a bitcoin

Bő másfél hete a kínai kormánynál betelt a pohá, és hét kínai intézmény (többek között a People Bank of China, a kínai tőzsdefelügyelet, a kínai bankfelügyelet, a kínai biztosítói felügyelet) kiadott egy közös közleményt, melyben betiltották a nyilvános érmekibocsátásokat (ICO).

Szeptember 8-án kaptak szárnyra a hírek, hogy a kínai hatóságok hamarosan elrendelhetik a bitcoin-tőzsdék bezárását, továbbá illegálisnak tekintik a szuperpénzt, és minden egyéb kriptodevizát.

Múlt hét kedden a JP Morgan vezérigazgatója, Jamie Dimon fakadt ki a bitcoinra, szerinte az egész az 1600-as évek tulipánmániájához hasonlít, a lufi bármikor kipukkadhat, annak pedig nagyon nem lesz jó vége.

Egy nappal azután, hogy a JP Morgan vezére kifakadt a bitcoinra, szerdán a bank legnagyobb gurujának tartott Marko Kolanovic szintén nem túl pozitív írást közölt a szuperpénzről, amelynek már első mondatában egy piramisjátékhoz hasonlította a bitcoint.

A pletykák péntekre valósággá váltak, ugyanis miután Kína egyik legnagyobb ( a világon az ötödik legnagyobb a forgalom alapján) bitcoin-tőzsdéje, a BTCChina közölte, hogy szeptember 30-tól átmenetileg felfüggesztik oldalukon a kereskedést, a hivatalos állásfoglalás is megérkezett, miszerint a kínai hatóságok azt tervezik, hogy bezárják az ország összes bitcoin-tőzsdéjét szeptember végéig.

Az elmúlt közel két hétben több olyan hír is érkezett a kriptodevizákkal kapcsolatban, amelyek hatására az árfolyamok zuhanni kezdtek, részletesebben már írtunk róla a múlt héten, azonban röviden összefoglalva az alábbiak történtek:Persze a hírekre rendesen elpüfölték az összes főbb kriptodevizát, azonban péntek délután fordult a hangulat, megjelentek a vevők a piacokon, mostanra már szinte nyoma sem maradt az elmúlt napokban látott mélyrepülésnek:A bitcoin ára péntek délelőtt egészen 2970 dollárig esett, azóta azonban magához tért a szuperpénz, és újra 4000 dollár könyékén áll az árfolyam, ami azt jelenti, hogy a mélypontról 35 százalékot emelkedett a bitcoin. Egyébként a technikai kép alapján is hasonló mozgásokra számíthattunk, a Goldman Sachs technológia szektorra foglalkozó vezetője, Sheba Jafari pár hete készült elemzésében megírta, hogy a bitcoin árfolyama 4800 dollárig is repülhet, amit azonban egy jelentősebb korrekciós fázis követ, amikor az árfolyam egészen a 2200 dolláros szintig is visszaeshet. Jafari egyébként mindezeket az Elliott hullámelméletre és a Fibonacci szintekre építi.