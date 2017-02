Felvásárlási csata a Richter partnerénél

Fokozódik az árháború a Stada körül

A jelenlegi ajánlat 3,6 milliárd euróra értékeli a vállalatot

Már a jövő héten érkezhet új, magasabb ajánlat

Felvásárlási csata kezd kirajzolódni a Richter egyik partnerénél a gyógyszergyártó Stadánál, amely vasárnap jelentette be, hogy két felvásárlási ajánlatot is kapott. Az egyik potenciális vásárló a Cinven nevű nemzetközi magántőke cég, amely részvényenként 56 eurót adna a német gyógyszergyártóért, a másik pedig az Advent International Corporation, amely egy amerikai székhelyű magántőke befektető. Ez utóbbi esetében nem közölte a Stada, hogy mennyit fizetne a gyógyszergyártóért.A Stada hétfőn közzétette, hogy mindkét érdeklődővel leül tárgyalni , tegnap azonban a Stada bejelentette, hogy egy harmadik cég is megvásárolná a gyógyszergyártót, amely 58 eurót adna a Stada részvényeiért. Ez utóbbi ajánlat egyébként összesen 3,6 milliárd euróra értékeli a 122 éves német gyógyszeripari céget. De a történetnek még nincs vége, hiszen bennfentesek úgy tudják, hogy az Advent megemelheti az ajánlatát, akár részvényenként 60 eurót is adhatnak a Stadáért.Az árfolyam igencsak érzékenyen reagált a hírekre, a vasárnapi bejelentést követően 49,7 euróról 56 euróra emelkedett a Stada árfolyama, a tegnap megjelent 58 eurós ajánlatnak és a várható felvásárlási csatának köszönhetően pedig ma már 57,7 euró környékén is jártak a papírok.

Csak ezen a héten 15 százalékot emelkedett a Strada árfolyama, így már 18-as P/E rátán forognak a papírok, miközben a legközelebbi szektortársaknál jóval alacsonyabb a várható profit növekedés.

A Stadnánál kirajzolódó felvásárlási csatának magyar vonatkozása is van, a Stada és a Richter bioszimilirás termékek fejlesztésében működik együtt. Korábban az együttműködés megkötésekor a Richter vezérigazgatója, Bogsch Erik nyilatkozott úgy, hogy a "A STADA-ban egy kiváló, magas színvonalú partnerre találtunk, amely mind a generikus, mind a bioszimiláris termékcsoportok fejlesztése és forgalmazása során szerzett szakértelmével és megalapozott piaci jelenlétével hozzájárul a Richter hosszú távú stratégiájának megvalósításához." A Stadával a Richter jelenleg két különálló licenc és együttműködési szerződéssel rendelkezik két bioszimiláris termék fejlesztésével és értékesítésével kapcsolatban. Másrészt pedig akár a Richter árfolyamát is felfelé húzhatja, hogy az egyik közeli szektortársánál felvásárlási csata zajlik.